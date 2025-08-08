https://ria.ru/20250808/deti-2033922587.html

"Боюсь за здоровье своих детей". В чем житель Казани винит бывшую супругу

"Боюсь за здоровье своих детей". В чем житель Казани винит бывшую супругу - РИА Новости, 08.08.2025

"Боюсь за здоровье своих детей". В чем житель Казани винит бывшую супругу

В Казани разгорелся скандал: Роман Жирнов обвиняет бывшую жену в истязании общих несовершеннолетних детей. Отец пытается их забрать, обращаясь с жалобами в... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T08:00:00+03:00

2025-08-08T08:00:00+03:00

2025-08-08T08:02:00+03:00

казань

советский район

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

семья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033930413_0:184:3255:2015_1920x0_80_0_0_6a79e365f815c743bb67c5a06dc3ed2a.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Глеб Подгорский. В Казани разгорелся скандал: Роман Жирнов обвиняет бывшую жену в истязании общих несовершеннолетних детей. Отец пытается их забрать, обращаясь с жалобами в различные ведомства и СМИ. Мать все отрицает. Между тем, ситуацией заинтересовались следователи. О неоднозначной истории — в материале РИА Новости."Жестокое обращение"Роман — сотрудник службы безопасности в одной из компаний в Казани. Там же работает его супруга, но специализируется в другой сфере. Женаты с 2015-го. Отношения в семье стали портиться, с его слов, еще в 2023-м, когда у нее умер отец. Через год, летом 2024 года, они развелись. Роман утверждает, что Инна (имя изменено) не давала ему попасть в общую квартиру — меняла замки. При этом он продолжал видеться с детьми.В июле дочь, которую он навестил в детском саду, пожаловалась, что "мама ее бьет". Роман зафиксировал слова девочки на видео, а затем отправился с жалобой в опеку, но тогда до разбирательств не дошло.Тем временем через суд он получил доступ в квартиру, и осенью бывшие супруги стали проживать вместе. На тот момент там были установлены камеры видеонаблюдения — как утверждает Роман, по инициативе Инны. Он начал регулярно просматривать записи. Однажды в кадр попало, как мать ругается на пятилетнюю девочку и трехлетнего сына, оскорбляет, шлепает. Романа шокировали методы воспитания Инны, и он снова обратился с жалобами в различные ведомства. Отношения бывших супругов опять накалились, и в 2025-м они окончательно разъехались.В феврале Роману пришел ответ из опеки (документ есть в распоряжении редакции). Изучив предоставленные видеоматериалы, там пришли к выводу, что "явно просматривается жестокое обращение со стороны матери". Также сообщили, что с женщиной провели беседу и объяснили, что такое поведение недопустимо.Инна призналась специалистам, что находилась в стрессовом состоянии. Однако добавила, что в подобном воспитании ничего плохого не видит — мол, "ее так же воспитывали в детстве". Сотрудники отдела по опеке обратились в детсад с просьбой выяснить, рассказывали ли дети о фактах жестокого обращения. Также сообщили в полицию, чтобы и там провели проверку."Угроза жизни и здоровью"В полиции, изучив все предоставленные видеоролики, пришли к выводу, что "противоправное поведение женщины ставит под угрозу жизнь и здоровье детей", и поручили провести судмедэкспертизу. При осмотре девочки зафиксировали несколько кровоподтеков на разных частях тела.Затем из опеки поступила информация, что у нее обнаружили еще и синяк на лице."Мать к врачу не обращалась, пояснив, что ребенок ударился о металлическую конструкцию на детской площадке", — указано в документе. Специалисты добавили: на предоставленной записи не виден сам момент удара, а снята она в вечернее время и под уличными фонарями "точно распознать лица не имелось возможности"."Через суд я пытался добиться изменения места жительства детей, чтобы обезопасить их. Однако судья решил, что не представлены доказательства ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, и их оставили с матерью", — говорит Роман."Это месть"Ситуацию взяли на контроль в СК — в конце июля Следственным отделом по Советскому району города Казани возбуждено дело по части второй статьи 117 УК ("Истязание").РИА Новости связалось с бывшей супругой Жирнова. "Все чересчур раздуто. Это лишь месть моего бывшего мужа — за развод и за то, что он проиграл суд по детям. Очень неприятно, некрасиво. У меня хорошая работа, я уважаемый человек. С сыном и дочерью живем нормально. Неделю назад я обратилась с заявлением в прокуратуру и пожаловалась, что он клевещет, распространяя в Сети информацию, не соответствующую действительности, с участием моих детей. Дело в отношении меня прекращено", — утверждает она.В комментарии агентству в пресс-службе СК по Республике Татарстан подтвердили, что дело действительно отменила районная прокуратура. Однако это решение уже обжаловали. Поскольку речь о детях, ситуацию будут изучать досконально, добавили в ведомстве. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250227/pokhischenie-2001774539.html

https://ria.ru/20241223/rebenok-1990502278.html

казань

советский район

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, советский район, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), семья