Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже арестовали депутата областной думы - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/deputat-2034124909.html
В Воронеже арестовали депутата областной думы
В Воронеже арестовали депутата областной думы - РИА Новости, 08.08.2025
В Воронеже арестовали депутата областной думы
Депутат Воронежской областной думы, бизнесмен Андрей Прыткин заключен под стражу на два месяца по обвинению в покушении на дачу взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:51:00+03:00
2025-08-08T12:51:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
воронежская областная дума
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797509935_0:125:2403:1477_1920x0_80_0_0_80f2f65252ecc45a39ba1f5717f1f98d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Депутат Воронежской областной думы, бизнесмен Андрей Прыткин заключен под стражу на два месяца по обвинению в покушении на дачу взятки, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Воронежа. "Вчера избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 октября", - сказала представитель суда. По ее словам, Прыткину вменяют покушение на дачу взятки в крупном размере. В СУСК РФ по Воронежской области подробности уголовного дела не комментируют. По данным регионального отделения партии "Единая Россия", Андрей Прыткин - депутат Воронежской областной думы от "Единой России", является генеральным директором группы компаний "Русский Аппетит", которая, как указано на сайте компании, позиционирует себя как "ведущий производитель и поставщик общественного питания в Центральном Черноземье".
https://ria.ru/20250807/kogalym-2033968652.html
https://ria.ru/20250725/sud-2031530265.html
воронеж
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797509935_134:0:2270:1602_1920x0_80_0_0_61cc668b78794ed7e1354d06d84720e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, воронежская область, воронежская областная дума, единая россия
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Воронежская областная Дума, Единая Россия
В Воронеже арестовали депутата областной думы

В Воронеже депутата Прыткина арестовали по обвинению в покушении на дачу взятки

© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Депутат Воронежской областной думы, бизнесмен Андрей Прыткин заключен под стражу на два месяца по обвинению в покушении на дачу взятки, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Воронежа.
"Вчера избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 октября", - сказала представитель суда.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Югре арестовали экс-замглавы Когалыма по делу о взятке
Вчера, 13:40
По ее словам, Прыткину вменяют покушение на дачу взятки в крупном размере.
В СУСК РФ по Воронежской области подробности уголовного дела не комментируют.
По данным регионального отделения партии "Единая Россия", Андрей Прыткин - депутат Воронежской областной думы от "Единой России", является генеральным директором группы компаний "Русский Аппетит", которая, как указано на сайте компании, позиционирует себя как "ведущий производитель и поставщик общественного питания в Центральном Черноземье".
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке
25 июля, 20:35
 
ПроисшествияВоронежРоссияВоронежская областьВоронежская областная ДумаЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала