В Воронеже арестовали депутата областной думы
2025-08-08T12:51:00+03:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Депутат Воронежской областной думы, бизнесмен Андрей Прыткин заключен под стражу на два месяца по обвинению в покушении на дачу взятки, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Воронежа. "Вчера избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 октября", - сказала представитель суда. По ее словам, Прыткину вменяют покушение на дачу взятки в крупном размере. В СУСК РФ по Воронежской области подробности уголовного дела не комментируют. По данным регионального отделения партии "Единая Россия", Андрей Прыткин - депутат Воронежской областной думы от "Единой России", является генеральным директором группы компаний "Русский Аппетит", которая, как указано на сайте компании, позиционирует себя как "ведущий производитель и поставщик общественного питания в Центральном Черноземье".
