CNN: Пентагон изменил правила предоставления оружия Украине

CNN: Пентагон изменил правила предоставления оружия Украине

2025-08-08T11:51:00+03:00

2025-08-08T11:51:00+03:00

2025-08-08T13:03:00+03:00

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пентагон в июле внес изменения в свою политику, дающие ему право возвращать предназначенное для Украины оружие обратно в запасы США, передает телеканал CNN со ссылкой на источники, ознакомившиеся со служебной запиской замминистра обороны Элбриджа Колби."Это радикальный шаг, который может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для <...> (Украины. — Прим. ред.), будут направлены на пополнение сокращающихся американских запасов", — говорится в сообщении.Отмечается, что министр обороны США Пит Хегсет, в июле приостановивший военные поставки Киеву, действовал в соответствии с этой запиской. Документ остается в силе, подчеркивает телеканал. По словам источников, случаев возвращения оружия пока не было, однако если это произойдет, это может лишить Киев вооружений стоимостью миллиарды долларов.В документе проводится разделение оружейных запасов США на красную, желтую и зеленую категории. Предназначенные для Украины ракеты для систем ПВО Patriot и некоторые другие виды оружия отнесены к красной категории.Кроме того, по данным источников CNN, Пентагон разрабатывает с НАТО новую систему продажи американского оружия Европе, которое затем могут передать Украине. Так, Киев будет направлять список желаемых вооружений и техники в альянс. Затем главнокомандующий сил организации в Европе Алексус Гринкевич будет определять, достаточно ли у США запасов для продажи. После этого европейским партнерам будут предоставляться списки для потенциальной покупки.В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Однако позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации президента о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву, пообещав отправить Украине больше "оборонительных средств".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

