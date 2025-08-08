https://ria.ru/20250808/cheboksary-2034252614.html

В Чебоксарах пять человек пострадали при пожаре в автоприцепе

В Чебоксарах пять человек пострадали при пожаре в автоприцепе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо подростков, пострадали при возгорании автоприцепа с канистрами с бензином в Чебоксарах, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным МВД Чувашии, 8 августа около 17.30 в полицию поступило сообщение о происшествии на Марпосадском шоссе, где во время движения загорелся прицеп автомашины ВАЗ-21102. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС, пятеро пострадавших госпитализированы. "В больницу доставлен один взрослый и четверо подростков", - рассказал агентству источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, в прицепе, где перевозились канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов, в нарушение правил находились люди. После того как водитель, заметив возгорание, остановился, пассажиры сами отцепили прицеп, в результате чего и получили ожоги", - сообщает МВД республики. Отмечается, что в отношении 39-летнего водителя ВАЗ полицейские составили постановление по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров) и по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев авто). Следственное управление СК РФ по Чувашии организовало проведение доследственной проверки. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии. Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК. Прокуратура Чувашии также проводит поверку, в ходе которой "будут установлены подробные обстоятельства происшествия, условия труда и последующей перевозки несовершеннолетних работников", сообщает пресс-служба ведомства.

