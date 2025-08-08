Рейтинг@Mail.ru
Три жителя Бурятии пойдут под суд за организацию проституции - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/burjatija-2034061641.html
Три жителя Бурятии пойдут под суд за организацию проституции
Три жителя Бурятии пойдут под суд за организацию проституции - РИА Новости, 08.08.2025
Три жителя Бурятии пойдут под суд за организацию проституции
Троих жителей Бурятии будут судить за организацию и вовлечение в проституцию, в том числе несовершеннолетней, и другие противоправные действия, сообщил... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T05:48:00+03:00
2025-08-08T05:48:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
улан-удэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Троих жителей Бурятии будут судить за организацию и вовлечение в проституцию, в том числе несовершеннолетней, и другие противоправные действия, сообщил региональный СУСК РФ. По данным СУСК, в Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, обвиняемых в организации занятия проституцией, вовлечении в нее и принуждение к продолжению занятия, похищении у гражданина паспорта, незаконном проникновении в чужое жилище, грабеже, совершенном организованной группой с применением насилия, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, краже. "Следствием установлено, что в сентябре 2023 года в городе Улан-Удэ местная жительница с супругом решили создать преступную группу для организации занятия проституцией. В указанную группу вошли два их знакомых, выполнявших роль водителей и охранников, а также несовершеннолетняя подруга, которая обеспечивала контроль работы девушек, оказывающих интимные услуги, их внешнего вида, соблюдения графика и выполняла иные функции. В занятие проституцией фигуранты путем обещания значительного заработка вовлекли нескольких девушек, включая несовершеннолетнюю", - говорится в сообщении. По данным следствия, когда одна из девушек решила прекратить заниматься проституцией, участники преступной группы стали угрожать ей, наносили побои, отобрали паспорт, вымогали деньги, похитили у нее имущество, оформили на нее кредит и перевели средства с ее банковского счета. Также в один из дней они незаконно проникли в жилище девушки, похитили ее, насильно усадили в автомобиль, увезли в лесной массив и избили её. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего фигуранты были задержаны. "В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении трех участников организованной группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в СУСК.
https://ria.ru/20250801/irkutsk-2032803832.html
https://ria.ru/20250630/krasnodar-2026246016.html
республика бурятия
россия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, россия, улан-удэ
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Улан-Удэ
Три жителя Бурятии пойдут под суд за организацию проституции

Троих жителей Бурятии будут судить за организацию и вовлечение в проституцию

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Троих жителей Бурятии будут судить за организацию и вовлечение в проституцию, в том числе несовершеннолетней, и другие противоправные действия, сообщил региональный СУСК РФ.
По данным СУСК, в Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, обвиняемых в организации занятия проституцией, вовлечении в нее и принуждение к продолжению занятия, похищении у гражданина паспорта, незаконном проникновении в чужое жилище, грабеже, совершенном организованной группой с применением насилия, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, краже.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Иркутске 18 человек получили сроки за организацию проституции
1 августа, 12:30
"Следствием установлено, что в сентябре 2023 года в городе Улан-Удэ местная жительница с супругом решили создать преступную группу для организации занятия проституцией. В указанную группу вошли два их знакомых, выполнявших роль водителей и охранников, а также несовершеннолетняя подруга, которая обеспечивала контроль работы девушек, оказывающих интимные услуги, их внешнего вида, соблюдения графика и выполняла иные функции. В занятие проституцией фигуранты путем обещания значительного заработка вовлекли нескольких девушек, включая несовершеннолетнюю", - говорится в сообщении.
По данным следствия, когда одна из девушек решила прекратить заниматься проституцией, участники преступной группы стали угрожать ей, наносили побои, отобрали паспорт, вымогали деньги, похитили у нее имущество, оформили на нее кредит и перевели средства с ее банковского счета. Также в один из дней они незаконно проникли в жилище девушки, похитили ее, насильно усадили в автомобиль, увезли в лесной массив и избили её. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего фигуранты были задержаны.
"В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении трех участников организованной группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в СУСК.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
На жителей Краснодара завели дело за организацию проституции
30 июня, 11:39
 
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияУлан-Удэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала