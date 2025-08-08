Три жителя Бурятии пойдут под суд за организацию проституции
УЛАН-УДЭ, 8 авг - РИА Новости. Троих жителей Бурятии будут судить за организацию и вовлечение в проституцию, в том числе несовершеннолетней, и другие противоправные действия, сообщил региональный СУСК РФ.
По данным СУСК, в Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, обвиняемых в организации занятия проституцией, вовлечении в нее и принуждение к продолжению занятия, похищении у гражданина паспорта, незаконном проникновении в чужое жилище, грабеже, совершенном организованной группой с применением насилия, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, краже.
"Следствием установлено, что в сентябре 2023 года в городе Улан-Удэ местная жительница с супругом решили создать преступную группу для организации занятия проституцией. В указанную группу вошли два их знакомых, выполнявших роль водителей и охранников, а также несовершеннолетняя подруга, которая обеспечивала контроль работы девушек, оказывающих интимные услуги, их внешнего вида, соблюдения графика и выполняла иные функции. В занятие проституцией фигуранты путем обещания значительного заработка вовлекли нескольких девушек, включая несовершеннолетнюю", - говорится в сообщении.
По данным следствия, когда одна из девушек решила прекратить заниматься проституцией, участники преступной группы стали угрожать ей, наносили побои, отобрали паспорт, вымогали деньги, похитили у нее имущество, оформили на нее кредит и перевели средства с ее банковского счета. Также в один из дней они незаконно проникли в жилище девушки, похитили ее, насильно усадили в автомобиль, увезли в лесной массив и избили её. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего фигуранты были задержаны.
"В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении трех участников организованной группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в СУСК.