Британия призвала Израиль немедленно пересмотреть планы по Газе
Британия призвала Израиль пересмотреть планы по установлению контроля над Газой
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 8 авг – РИА Новости. Великобритания призывает Израиль немедленно пересмотреть свои планы по установлению контроля над территорией Газы, поскольку это приведет лишь к большему кровопролитию, заявил в пятницу британский премьер-министр Кир Стармер.
"Решение израильского правительства усилить наступление в Газе неправильное, и мы призываем их немедленно пересмотреть его. Эти действия не сделают ничего, чтобы положить конец этому конфликту или помочь добиться освобождения заложников. Это только приведет к большему кровопролитию", - говорится в заявлении Стармера, опубликованном на сайте британского правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что с каждым днем гуманитарный кризис в Газе усугубляется, а палестинское движение ХАМАС продолжает держать заложников в "нечеловеческих условиях". Стармер призвал к прекращению огня и заявил, что Лондон и союзники работают над достижением мира в регионе в рамках решения о двух государствах.
"Однако без добросовестного участия обеих сторон в переговорах эта перспектива исчезает у нас на глазах. Наш посыл ясен: дипломатическое решение возможно, но обе стороны должны сойти с пути разрушения", - предостерег он.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".