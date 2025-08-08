https://ria.ru/20250808/britanija-2034047818.html
Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии
Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии
Украинских офицеров отбирали для обучения в Великобритании "наобум", рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. РИА Новости, 08.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830446099_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_17d01eb4be5d22b00dfaa36a36302ce9.jpg
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Украинских офицеров отбирали для обучения в Великобритании "наобум", рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "Половина из нашей учебной роты, которая училась на офицеров, поехала в Британию на обучение. Я думаю, пальцем в список тыкнули просто наобум", — рассказал пленный. Носиковский подчеркнул, что никакой системы отбора не было: тех, кто хотел поехать на обучение, не взяли и наоборот. "Ходили слухи, что их вообще не в механизированные (подразделения), а в штурмовые сразу будут назначать", — добавил пленный. По его словам, всем мобилизованным с высшим образованием предложили отучиться на командиров взводов. "Подготовка была в основном больше теорией по управлению самим взводом. Больше половины дисциплины это была тактика. Скажем так, 47 дней суммарно", — описал офицерские курсы Носиковский.
великобритания
украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Украина
Офицеров ВСУ отбирали для обучения в Британии наобум
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Украинских офицеров отбирали для обучения в Великобритании "наобум", рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский.
"Половина из нашей учебной роты, которая училась на офицеров, поехала в Британию на обучение. Я думаю, пальцем в список тыкнули просто наобум", — рассказал пленный.
Носиковский подчеркнул, что никакой системы отбора не было: тех, кто хотел поехать на обучение, не взяли и наоборот.
"Ходили слухи, что их вообще не в механизированные (подразделения), а в штурмовые сразу будут назначать", — добавил пленный.
По его словам, всем мобилизованным с высшим образованием предложили отучиться на командиров взводов.
"Подготовка была в основном больше теорией по управлению самим взводом. Больше половины дисциплины это была тактика. Скажем так, 47 дней суммарно", — описал офицерские курсы Носиковский.