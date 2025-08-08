Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/britanija-2034047818.html
Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии
Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии - РИА Новости, 08.08.2025
Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии
Украинских офицеров отбирали для обучения в Великобритании "наобум", рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T01:24:00+03:00
2025-08-08T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830446099_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_17d01eb4be5d22b00dfaa36a36302ce9.jpg
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Украинских офицеров отбирали для обучения в Великобритании "наобум", рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "Половина из нашей учебной роты, которая училась на офицеров, поехала в Британию на обучение. Я думаю, пальцем в список тыкнули просто наобум", — рассказал пленный. Носиковский подчеркнул, что никакой системы отбора не было: тех, кто хотел поехать на обучение, не взяли и наоборот. "Ходили слухи, что их вообще не в механизированные (подразделения), а в штурмовые сразу будут назначать", — добавил пленный. По его словам, всем мобилизованным с высшим образованием предложили отучиться на командиров взводов. "Подготовка была в основном больше теорией по управлению самим взводом. Больше половины дисциплины это была тактика. Скажем так, 47 дней суммарно", — описал офицерские курсы Носиковский.
https://ria.ru/20250507/podgotovka-2015426154.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830446099_132:0:2269:1603_1920x0_80_0_0_726ce1af69b9cc0bb5d4f10a52045ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии

Офицеров ВСУ отбирали для обучения в Британии наобум

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Украинских офицеров отбирали для обучения в Великобритании "наобум", рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский.
"Половина из нашей учебной роты, которая училась на офицеров, поехала в Британию на обучение. Я думаю, пальцем в список тыкнули просто наобум", — рассказал пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Перешедший на сторону России боец рассказал о подготовке ВСУ в Британии
7 мая, 03:11
Носиковский подчеркнул, что никакой системы отбора не было: тех, кто хотел поехать на обучение, не взяли и наоборот.
"Ходили слухи, что их вообще не в механизированные (подразделения), а в штурмовые сразу будут назначать", — добавил пленный.
По его словам, всем мобилизованным с высшим образованием предложили отучиться на командиров взводов.
"Подготовка была в основном больше теорией по управлению самим взводом. Больше половины дисциплины это была тактика. Скажем так, 47 дней суммарно", — описал офицерские курсы Носиковский.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала