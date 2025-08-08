https://ria.ru/20250808/britanija-2034047818.html

Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии

Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии - РИА Новости, 08.08.2025

Пленный украинский офицер рассказал об отборе людей для обучения в Британии

Украинских офицеров отбирали для обучения в Великобритании "наобум", рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. РИА Новости, 08.08.2025

БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Украинских офицеров отбирали для обучения в Великобритании "наобум", рассказал РИА Новости пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский. "Половина из нашей учебной роты, которая училась на офицеров, поехала в Британию на обучение. Я думаю, пальцем в список тыкнули просто наобум", — рассказал пленный. Носиковский подчеркнул, что никакой системы отбора не было: тех, кто хотел поехать на обучение, не взяли и наоборот. "Ходили слухи, что их вообще не в механизированные (подразделения), а в штурмовые сразу будут назначать", — добавил пленный. По его словам, всем мобилизованным с высшим образованием предложили отучиться на командиров взводов. "Подготовка была в основном больше теорией по управлению самим взводом. Больше половины дисциплины это была тактика. Скажем так, 47 дней суммарно", — описал офицерские курсы Носиковский.

