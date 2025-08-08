Бречалов рассказал о новых современных животноводческих комплексах Удмуртии

https://ria.ru/20250808/brechalov-2034090820.html

УФА, 8 авг – РИА Новости. Сельхозпредприятия и фермеры Удмуртии в 2025 году строят и реконструируют 35 животноводческих комплексов, сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "В этом году наши сельхозпредприятия и фермеры строят и реконструируют 35 ферм на 11 тысяч мест. 7 уже сданы. К примеру: роботизированные фермы заработали в малопургинских хозяйствах "Молния" и "Первый май"; корпус на 500 голов запустили в Чутыре в Игринском районе; первая в Дебесском районе ферма с каруселью заработала в Заречной Медле в СПК им. Калинина", - написал он. По его словам, за первые 6 месяцев года удмуртские хозяйства получили 573 тысячи тонн молока - готовятся повысить итоговую планку до 1 миллиона 100 тысяч тонн. Бречалов привел в пример хозяйство "Ошмес" в Шарканском районе, где в новом комплексе уже запустили третий корпус на 600 голов. "Для коров на этой ферме автоматическая система уборки, вентиляторы, специальные маты и доильный блок "Европараллель". Предприятие по итогам прошлого года - четвертое по надоям в республике. В прошлом году здесь получали 67-70 тонн молока ежедневно, сегодня - больше 100 тонн. Кстати, средняя зарплата в хозяйстве - больше 72 тысяч. Нужны кадры. Сейчас в хозяйстве привлекают студентов из РУДН, УдГАУ и УдГУ", - сообщил глава региона. В его пресс-службе сообщают, что животноводческое помещение в "Ошмесе" оснащено по последнему слову техники. Здесь предусмотрены автоматическая система навозоудаления и шторки для проветривания. Комфорт животным обеспечат 48 вентиляторов и специальные маты на полу. Для экономии электроэнергии установлен световой конек на крыше коровника. Строительство современных животноводческих помещений отвечает требованиям нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. "Проектирование началось в 2016 году. В 2017-м возникли трудности с финансированием: хозяйство было еще слабым и получить кредит в банке не получалось. Но глава Удмуртии Александр Владимирович Бречалов поддержал проект, республикой были достигнуты договоренности с банком и проект получил необходимое финансирование", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Анатолия Хохрякова. Первый коровник и доильно-молочный блок "Европараллель" в новом комплексе ввели в эксплуатацию только в 2022 году. В прошлом году открыли вторую ферму на 600 голов, а теперь – третью, идентичную предыдущей. В перспективе, уже в следующем году, планируется ввод нового доильного зала и еще одного коровника на 400 голов. Затраты на строительство второго коровника на 600 голов в "Ошмесе" были субсидированы на 50%, отметили в пресс-службе.

