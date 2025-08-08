https://ria.ru/20250808/bpla-2034258157.html

В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Взрыв и возгорание произошли в 20-этажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону... По предварительным данным, погибших и раненых нет", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что на месте происшествия работу оперативных служб координирует его заместитель Сергей Бодряков.

