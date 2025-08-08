https://ria.ru/20250808/bpla-2034258157.html
В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки БПЛА
В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2025
В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки БПЛА
Взрыв и возгорание произошли в 20-этажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T23:45:00+03:00
2025-08-08T23:45:00+03:00
2025-08-08T23:48:00+03:00
ростов-на-дону
происшествия
юрий слюсарь
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Взрыв и возгорание произошли в 20-этажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону... По предварительным данным, погибших и раненых нет", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь отметил, что на месте происшествия работу оперативных служб координирует его заместитель Сергей Бодряков.
https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033996154.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия, юрий слюсарь , ростовская область
Ростов-на-Дону, Происшествия, Юрий Слюсарь , Ростовская область
В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки БПЛА
В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки ВСУ