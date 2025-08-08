https://ria.ru/20250808/bpla-2034251923.html

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил в пятницу губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области, сообщил в пятницу губернатор региона Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - сообщил он в Telegram-канале. В целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.

