https://ria.ru/20250808/bpla-2034231021.html

В Калужской области сбили три украинских беспилотника

В Калужской области сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 08.08.2025

В Калужской области сбили три украинских беспилотника

Силами ПВО в Калужской области уничтожены еще три БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T19:17:00+03:00

2025-08-08T19:17:00+03:00

2025-08-08T19:21:00+03:00

безопасность

калужская область

специальная военная операция на украине

кировский район

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Силами ПВО в Калужской области уничтожены еще три БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены еще три БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу он сообщил, что силами ПВО на территории области уничтожены восемь БПЛА.

https://ria.ru/20250807/pvo-2033890071.html

калужская область

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, калужская область, кировский район, владислав шапша