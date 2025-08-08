https://ria.ru/20250808/bpla-2034231021.html
В Калужской области сбили три украинских беспилотника
Силами ПВО в Калужской области уничтожены еще три БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 08.08.2025
безопасность
калужская область
специальная военная операция на украине
кировский район
владислав шапша
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Силами ПВО в Калужской области уничтожены еще три БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены еще три БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу он сообщил, что силами ПВО на территории области уничтожены восемь БПЛА.
калужская область
кировский район
