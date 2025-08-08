Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 08.08.2025 (обновлено: 19:21 08.08.2025)
В Калужской области сбили три украинских беспилотника
В Калужской области сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 08.08.2025
В Калужской области сбили три украинских беспилотника
Силами ПВО в Калужской области уничтожены еще три БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 08.08.2025
безопасность
калужская область
специальная военная операция на украине
кировский район
владислав шапша
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Силами ПВО в Калужской области уничтожены еще три БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша."Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены еще три БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу он сообщил, что силами ПВО на территории области уничтожены восемь БПЛА.
калужская область
кировский район
безопасность, калужская область, кировский район, владислав шапша
Безопасность, Калужская область, Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Владислав Шапша
В Калужской области сбили три украинских беспилотника

Средства ПВО сбили три дрона ВСУ в Калужской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Силами ПВО в Калужской области уничтожены еще три БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены еще три БПЛА. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу он сообщил, что силами ПВО на территории области уничтожены восемь БПЛА.
Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки
