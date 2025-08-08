https://ria.ru/20250808/bpla-2034224803.html

ПВО сбила 23 дрона ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила 23 дрона ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 08.08.2025

ПВО сбила 23 дрона ВСУ над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО ликвидировали 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ликвидировали 23 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Восьмого августа текущего года в период с 15:00 мск до 17:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — отметили там.Среди них:Украинские военные ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в российских регионах. Силы ПВО сбивают БПЛА противника.

