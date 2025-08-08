https://ria.ru/20250808/bpla-2034183776.html
ПВО сбила 34 беспилотника над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО днём в пятницу сбили 34 украинских беспилотника над различными российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в пятницу сбили 34 украинских беспилотника над различными российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого августа т.г. в период с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, 10 - над Калужской, восемь - над Краснодарским краем. Также два дрона уничтожены над акваторией Азовского моря, и по одному - над Рязанской областью и над Республикой Адыгея.
