ПВО сбила 34 беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 08.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 08.08.2025 (обновлено: 16:26 08.08.2025)
ПВО сбила 34 беспилотника над российскими регионами
ПВО сбила 34 беспилотника над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО днём в пятницу сбили 34 украинских беспилотника над различными российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в пятницу сбили 34 украинских беспилотника над различными российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого августа т.г. в период с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, 10 - над Калужской, восемь - над Краснодарским краем. Также два дрона уничтожены над акваторией Азовского моря, и по одному - над Рязанской областью и над Республикой Адыгея.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в пятницу сбили 34 украинских беспилотника над различными российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого августа т.г. в период с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, 10 - над Калужской, восемь - над Краснодарским краем. Также два дрона уничтожены над акваторией Азовского моря, и по одному - над Рязанской областью и над Республикой Адыгея.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Российская ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow за сутки
7 августа, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьКраснодарский крайАзовское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
