Рейтинг@Mail.ru
КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 08.08.2025
https://ria.ru/20250808/big-2034211747.html
КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику
КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику - РИА Новости, 08.08.2025
КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику
Конституционный суд Боснии и Герцеговины (КС БиГ) получил запрос об отсрочке исполнения приговора президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ)... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:42:00+03:00
2025-08-08T17:42:00+03:00
в мире
республика сербская
милорад додик
европейский суд
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024489703_0:267:3011:1961_1920x0_80_0_0_e1183f873462da948cbcb9211cdaa0cc.jpg
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Конституционный суд Боснии и Герцеговины (КС БиГ) получил запрос об отсрочке исполнения приговора президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, передает Радио и телевидение Республики Сербской. Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. ЦИК БиГ в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика, решение вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Запрос на временную меру запрета исполнения приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику доставлен в КС БиГ, что подтвердил председатель Конституционного суда Мирсад Чеман", - передает телеканал. Додик в минувшую среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ с намеченной формулировкой "должен ли президент республики принять или не должен принять решения, которыми нарушается конституционный порядок Республик Сербской и сам смысл ее существования?". Он ещё 1 августа подчеркнул, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда. Президент РС БиГ 1 августа сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Его адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
https://ria.ru/20250806/oon-2033822371.html
https://ria.ru/20250806/dodik-2033710673.html
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024489703_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_db1e5fddfccc9437fa6fc40796d47b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, милорад додик, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, Европейский суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику

В Конституционный суд БиГ поступил запрос отложить исполнение приговора Додику

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Конституционный суд Боснии и Герцеговины (КС БиГ) получил запрос об отсрочке исполнения приговора президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, передает Радио и телевидение Республики Сербской.
Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. ЦИК БиГ в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика, решение вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика
6 августа, 23:57
"Запрос на временную меру запрета исполнения приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику доставлен в КС БиГ, что подтвердил председатель Конституционного суда Мирсад Чеман", - передает телеканал.
Додик в минувшую среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ с намеченной формулировкой "должен ли президент республики принять или не должен принять решения, которыми нарушается конституционный порядок Республик Сербской и сам смысл ее существования?". Он ещё 1 августа подчеркнул, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда.
Президент РС БиГ 1 августа сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Его адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Додик резко отреагировал на решение об отзыве президентского мандата
6 августа, 14:06
 
В миреРеспублика СербскаяМилорад ДодикЕвропейский судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала