https://ria.ru/20250808/big-2034211747.html

КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику

КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику - РИА Новости, 08.08.2025

КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику

Конституционный суд Боснии и Герцеговины (КС БиГ) получил запрос об отсрочке исполнения приговора президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ)... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T17:42:00+03:00

2025-08-08T17:42:00+03:00

2025-08-08T17:42:00+03:00

в мире

республика сербская

милорад додик

европейский суд

европейский суд по правам человека (еспч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024489703_0:267:3011:1961_1920x0_80_0_0_e1183f873462da948cbcb9211cdaa0cc.jpg

БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Конституционный суд Боснии и Герцеговины (КС БиГ) получил запрос об отсрочке исполнения приговора президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, передает Радио и телевидение Республики Сербской. Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. ЦИК БиГ в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика, решение вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Запрос на временную меру запрета исполнения приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику доставлен в КС БиГ, что подтвердил председатель Конституционного суда Мирсад Чеман", - передает телеканал. Додик в минувшую среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ с намеченной формулировкой "должен ли президент республики принять или не должен принять решения, которыми нарушается конституционный порядок Республик Сербской и сам смысл ее существования?". Он ещё 1 августа подчеркнул, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда. Президент РС БиГ 1 августа сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Его адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.

https://ria.ru/20250806/oon-2033822371.html

https://ria.ru/20250806/dodik-2033710673.html

республика сербская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика сербская, милорад додик, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч)