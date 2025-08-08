КС БиГ получил запрос об отсрочке исполнения приговора Додику
В Конституционный суд БиГ поступил запрос отложить исполнение приговора Додику
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 авг – РИА Новости. Конституционный суд Боснии и Герцеговины (КС БиГ) получил запрос об отсрочке исполнения приговора президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику, передает Радио и телевидение Республики Сербской.
Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. ЦИК БиГ в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика, решение вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
"Запрос на временную меру запрета исполнения приговора президенту Республики Сербской Милораду Додику доставлен в КС БиГ, что подтвердил председатель Конституционного суда Мирсад Чеман", - передает телеканал.
Додик в минувшую среду заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ с намеченной формулировкой "должен ли президент республики принять или не должен принять решения, которыми нарушается конституционный порядок Республик Сербской и сам смысл ее существования?". Он ещё 1 августа подчеркнул, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда.
Президент РС БиГ 1 августа сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Его адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.