В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 08.08.2025 (обновлено: 06:12 08.08.2025)
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения", - написал Слюсарь.Он уточнил, что никто из людей не пострадал.
2025
Командный пункт
© РИА Новости / Артем Житенев
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения", - написал Слюсарь.
Он уточнил, что никто из людей не пострадал.
