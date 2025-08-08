https://ria.ru/20250808/bezopasnost-2034062991.html
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 08.08.2025
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T06:11:00+03:00
2025-08-08T06:11:00+03:00
2025-08-08T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
чертковский район
миллерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения", - написал Слюсарь.Он уточнил, что никто из людей не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
чертковский район
миллерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
