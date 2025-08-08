https://ria.ru/20250808/bezopasnost-2034062991.html

В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области, в Миллерово загорелась цистерна с бензином, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области. В Миллерово загорелась цистерна с бензином. Работают пожарно-спасательные подразделения", - написал Слюсарь.Он уточнил, что никто из людей не пострадал.

