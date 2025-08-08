https://ria.ru/20250808/bespilotniki-2034242419.html

Над Калужской областью сбили 13 беспилотников

Над Калужской областью сбили 13 беспилотников - РИА Новости, 08.08.2025

Над Калужской областью сбили 13 беспилотников

Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о еще 13 сбитых над регионом БПЛА. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о еще 13 сбитых над регионом БПЛА. "Еще 13 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО: Жуковский район - 3, Мещовский район - 1, Куйбышевский район - 1, Сухиничский район - 2, Юхновский район - 1, Кировский район - 2, Мосальский район - 1, Боровский район - 1, Дзержинский район - 1", - написал он в своем Telegram-канале. Шапша отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

