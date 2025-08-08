https://ria.ru/20250808/bespilotnik-2034248880.html
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T21:58:00+03:00
2025-08-08T21:58:00+03:00
2025-08-08T21:58:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.
