Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 08.08.2025

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

