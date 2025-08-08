Рейтинг@Mail.ru
21:58 08.08.2025
Над Тульской областью уничтожили беспилотник
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.
 
