08.08.2025

ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
11:02 08.08.2025
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области 91 беспилотником, двое взрослых и ребенок пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 августа. Атакам подверглись 50 населенных пунктов. Было выпущено 46 снарядов, сбиты и подавлены 44 дрона. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 11 частных домовладений, 6 коммерческих объектов, сельхозпредприятие, два административных здания, спецтехника и 16 транспортных средств. "В Белгородском районе… совершены атаки 9 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО… В Борисовском районе сёла Байцуры и Грузское атакованы по одному беспилотнику… В Валуйском муниципальном округе… нанесены удары 45 беспилотников, 23 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков. По его словам, Волоконовский район атакован FPV-дроном и подвергся обстрелу с применением 9 боеприпасов, в Грайворонском округе семь сел атакованы 13 беспилотниками, а также село Козинка подверглось обстрелу 5 боеприпасами, пострадал 12-летний мальчик. Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник, еще один дрон атаковал сельхозпредприятие, уточнил глава региона. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 7 беспилотников... В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 17 подавлены и сбиты. На участке автодороги между сёлами Сурково и Белянка от удара вражеского беспилотника ранена супружеская пара", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 районов Белгородской области 91 беспилотником, двое взрослых и ребенок пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 7 августа. Атакам подверглись 50 населенных пунктов. Было выпущено 46 снарядов, сбиты и подавлены 44 дрона. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 11 частных домовладений, 6 коммерческих объектов, сельхозпредприятие, два административных здания, спецтехника и 16 транспортных средств.
Белгородском районе… совершены атаки 9 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО… В Борисовском районе сёла Байцуры и Грузское атакованы по одному беспилотнику… В Валуйском муниципальном округе… нанесены удары 45 беспилотников, 23 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков.
По его словам, Волоконовский район атакован FPV-дроном и подвергся обстрелу с применением 9 боеприпасов, в Грайворонском округе семь сел атакованы 13 беспилотниками, а также село Козинка подверглось обстрелу 5 боеприпасами, пострадал 12-летний мальчик. Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник, еще один дрон атаковал сельхозпредприятие, уточнил глава региона.
"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 7 беспилотников... В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 17 подавлены и сбиты. На участке автодороги между сёлами Сурково и Белянка от удара вражеского беспилотника ранена супружеская пара", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
