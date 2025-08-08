Рейтинг@Mail.ru
Более 600 молодых лидеров приедут на форум "Байкал"
Иркутская область
Иркутская область
 
19:27 08.08.2025
Более 600 молодых лидеров приедут на форум "Байкал"
Более 600 молодых лидеров приедут на форум "Байкал" - РИА Новости, 08.08.2025
Более 600 молодых лидеров приедут на форум "Байкал"
Более 600 молодых лидеров из разных стран и регионов России, а также известные спикеры приедут на форум "Байкал", который пройдет в Иркутской области с 11 по 15 РИА Новости, 08.08.2025
иркутская область
игорь кобзев
ИРКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Более 600 молодых лидеров из разных стран и регионов России, а также известные спикеры приедут на форум "Байкал", который пройдет в Иркутской области с 11 по 15 августа, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев. "В Иркутской с 11 по 15 августа пройдет международный молодежный форум "Байкал". Мероприятие объединит более 600 молодых лидеров из разных регионов России и стран мира. Это уникальная площадка для обмена идеями. Спикеры, известные во всем мире – титулованные спортсмены, политики и предприниматели – поделятся с молодежью своим опытом и мотивацией. Это событие обещает быть насыщенным интересными лекциями, мастер-классами и яркими впечатлениями", - сказал Кобзев. Организаторы форума объявили имена специальных гостей, которые поделятся с участниками своим опытом. Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта Николай Валуев проведет встречи с участниками форума. Российские фигуристы - олимпийский чемпион в танцах на льду в Турине Роман Костомаров и бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Оксана Домнина - прочитают мотивационную лекцию "Олимпийский характер: как побеждать вопреки обстоятельствам". Дамир Юсупов – пилот гражданской авиации, командир воздушного судна Airbus A321, который 15 августа 2019 года посадил самолет на кукурузное поле под Жуковским, когда оба двигателя получили повреждения после столкновения со стаей птиц. Является лектором общества "Знание". Спикер выступит с лекцией о патриотизме. Лоренцо Баньяти, итальянский пианист и блогер с аудиторией более 6 миллионов подписчиков, расскажет молодежи о своей жизни в России, а также исполнит классические композиции на творческом вечере. Владимир Волошин – спортивный предприниматель, председатель экспертного совета Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Победитель этапа Кубка мира по ультратриатлону Swissultra. Гость будет работать с молодыми людьми, развивающими предпринимательство и собственные бренды. На форуме запланирована насыщенная программа по семи направлениям. Участников помимо традиционных лекций и мастер-классов ждут зарядки с чемпионами, выступления творческих коллективов, ярмарка молодых предпринимателей и множество активностей. Особое внимание уделят грантовым конкурсам: молодые люди смогут побороться за гранты в рамках конкурсов "Росмолодежь. Гранты" и областного конкурса социальных проектов. Организаторами форума выступают правительство Иркутской области, министерство по молодежной политике Приангарья при участии аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, при поддержке Росмолодёжи и генерального партнера – Иркутской нефтяной компании ("ИНК").
игорь кобзев
Иркутская область, Игорь Кобзев
Более 600 молодых лидеров приедут на форум "Байкал"

Кобзев: более 600 молодых лидеров приедут на форум "Байкал" в Иркутской области

Игорь Кобзев
Игорь Кобзев
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Игорь Кобзев. Архивное фото
ИРКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Более 600 молодых лидеров из разных стран и регионов России, а также известные спикеры приедут на форум "Байкал", который пройдет в Иркутской области с 11 по 15 августа, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.
"В Иркутской с 11 по 15 августа пройдет международный молодежный форум "Байкал". Мероприятие объединит более 600 молодых лидеров из разных регионов России и стран мира. Это уникальная площадка для обмена идеями. Спикеры, известные во всем мире – титулованные спортсмены, политики и предприниматели – поделятся с молодежью своим опытом и мотивацией. Это событие обещает быть насыщенным интересными лекциями, мастер-классами и яркими впечатлениями", - сказал Кобзев.
Организаторы форума объявили имена специальных гостей, которые поделятся с участниками своим опытом.
Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта Николай Валуев проведет встречи с участниками форума.
Российские фигуристы - олимпийский чемпион в танцах на льду в Турине Роман Костомаров и бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере Оксана Домнина - прочитают мотивационную лекцию "Олимпийский характер: как побеждать вопреки обстоятельствам".
Дамир Юсупов – пилот гражданской авиации, командир воздушного судна Airbus A321, который 15 августа 2019 года посадил самолет на кукурузное поле под Жуковским, когда оба двигателя получили повреждения после столкновения со стаей птиц. Является лектором общества "Знание". Спикер выступит с лекцией о патриотизме.
Лоренцо Баньяти, итальянский пианист и блогер с аудиторией более 6 миллионов подписчиков, расскажет молодежи о своей жизни в России, а также исполнит классические композиции на творческом вечере.
Владимир Волошин – спортивный предприниматель, председатель экспертного совета Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Победитель этапа Кубка мира по ультратриатлону Swissultra. Гость будет работать с молодыми людьми, развивающими предпринимательство и собственные бренды.
На форуме запланирована насыщенная программа по семи направлениям. Участников помимо традиционных лекций и мастер-классов ждут зарядки с чемпионами, выступления творческих коллективов, ярмарка молодых предпринимателей и множество активностей. Особое внимание уделят грантовым конкурсам: молодые люди смогут побороться за гранты в рамках конкурсов "Росмолодежь. Гранты" и областного конкурса социальных проектов.
Организаторами форума выступают правительство Иркутской области, министерство по молодежной политике Приангарья при участии аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, при поддержке Росмолодёжи и генерального партнера – Иркутской нефтяной компании ("ИНК").
