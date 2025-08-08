https://ria.ru/20250808/baykal-2034101634.html

На острове Ольхон микроавтобус скатился в Байкал, есть пострадавшие

На острове Ольхон микроавтобус скатился в Байкал, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.08.2025

На острове Ольхон микроавтобус скатился в Байкал, есть пострадавшие

Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал в Иркутской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T11:24:00+03:00

2025-08-08T11:24:00+03:00

2025-08-08T11:34:00+03:00

байкал

ольхон

иркутская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034102936_0:38:1131:674_1920x0_80_0_0_0709e698e818ad33b57fdbcfda6e9c82.jpg

ИРКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал в Иркутской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМВД по Иркутской области."В Ольхонском районе Иркутской области сотрудники полиции работают на месте инцидента с микроавтобусом. По предварительным данным, сегодня днем микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону в озеро Байкал. В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы", - говорится в сообщении.Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.Кроме того, процессуальную проверку проводит СК.

https://ria.ru/20250807/dtp-2033829678.html

байкал

ольхон

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байкал, ольхон, иркутская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)