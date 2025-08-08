Рейтинг@Mail.ru
11:24 08.08.2025 (обновлено: 11:34 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/baykal-2034101634.html
На острове Ольхон микроавтобус скатился в Байкал, есть пострадавшие
ИРКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал в Иркутской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМВД по Иркутской области."В Ольхонском районе Иркутской области сотрудники полиции работают на месте инцидента с микроавтобусом. По предварительным данным, сегодня днем микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону в озеро Байкал. В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы", - говорится в сообщении.Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.Кроме того, процессуальную проверку проводит СК.
© МВД38/TelegramНа месте происшествия, где микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал на острове Ольхон в Иркутской области
На месте происшествия, где микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал на острове Ольхон в Иркутской области
ИРКУТСК, 8 авг - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал в Иркутской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Ольхонском районе Иркутской области сотрудники полиции работают на месте инцидента с микроавтобусом. По предварительным данным, сегодня днем микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону в озеро Байкал. В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Кроме того, процессуальную проверку проводит СК.
В Подмосковье микроавтобус наехал на пешехода
