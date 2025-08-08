Рейтинг@Mail.ru
Скидки на новые автомобили в августе сохранятся, считают автодилеры - РИА Новости, 08.08.2025
02:44 08.08.2025
Скидки на новые автомобили в августе сохранятся, считают автодилеры
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Скидки на новые автомобили в России сейчас находятся на высоком уровне, они сохранятся в августе, но возрастающий спрос может уже осенью привести к их уменьшению или даже исчезновению, считают опрошенные РИА Новости автодилеры. "Дисконтные программы на данный момент не претерпели серьезных изменений. Скидки могут переходить на ту или иную модель внутри брендов, что обеспечивает точечное стимулирование продаж определенных моделей. Размер дисконтирования, в среднем, составляет от 100 до 300 тысяч рублей", - рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его словам, дальнейшая судьба таких программ будет зависеть от спроса, при этом в "Рольфе", в виду снижения ключевой ставки на последнем заседании регулятора, ожидают дальнейшего роста объема рынка новых автомобилей. "Думаю, уже в сентябре показатели позволят дистрибьюторам постепенно снижать дисконтные программы, а какие-то и просто убрать. Все решит спрос", - добавил Иванов. В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев оценил имеющиеся в РФ запасы новых автомобилей достаточными для 4,5 – 6 месяцев продаж по 100 тысяч машин ежемесячно. "Если мы начнем продавать по 125-130 тысяч и более в ближайшей перспективе, то через три месяца проявится дефицит, что отразится на росте розничных цен", - добавил он. Топ-менеджер "Авилона" утверждает, что скидки сейчас "откручены" на максимум по всем брендам и моделям без ярко выраженных лидеров.
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Скидки на новые автомобили в России сейчас находятся на высоком уровне, они сохранятся в августе, но возрастающий спрос может уже осенью привести к их уменьшению или даже исчезновению, считают опрошенные РИА Новости автодилеры.
"Дисконтные программы на данный момент не претерпели серьезных изменений. Скидки могут переходить на ту или иную модель внутри брендов, что обеспечивает точечное стимулирование продаж определенных моделей. Размер дисконтирования, в среднем, составляет от 100 до 300 тысяч рублей", - рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
По его словам, дальнейшая судьба таких программ будет зависеть от спроса, при этом в "Рольфе", в виду снижения ключевой ставки на последнем заседании регулятора, ожидают дальнейшего роста объема рынка новых автомобилей.
"Думаю, уже в сентябре показатели позволят дистрибьюторам постепенно снижать дисконтные программы, а какие-то и просто убрать. Все решит спрос", - добавил Иванов.
В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев оценил имеющиеся в РФ запасы новых автомобилей достаточными для 4,5 – 6 месяцев продаж по 100 тысяч машин ежемесячно.
"Если мы начнем продавать по 125-130 тысяч и более в ближайшей перспективе, то через три месяца проявится дефицит, что отразится на росте розничных цен", - добавил он.
Топ-менеджер "Авилона" утверждает, что скидки сейчас "откручены" на максимум по всем брендам и моделям без ярко выраженных лидеров.
