Кардиолог рассказала, как снизить риск развития атеросклероза
2025-08-08T03:21:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полностью от атеросклероза защититься нельзя, но правильное питание, спорт и отказ от вредных привычек помогут снизить риск развития заболевания, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Глобально от атеросклероза защититься нельзя, так как все зависит от наследственного фактора... Но, естественно, нужно вести активный образ жизни, заниматься спортом, правильно сбалансировано питаться... Все это снизит риски, но насовсем не уберет их", - сказала кардиолог. Кроме того, по словам Маршинцевой, чтобы снизить риск развития атеросклероза, нужно отказаться от фастфуда, употребления алкоголя и курения.
