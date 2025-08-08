Рейтинг@Mail.ru
Анну Асти внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 08.08.2025
07:24 08.08.2025 (обновлено: 07:45 08.08.2025)
Анну Асти внесли в базу сайта "Миротворец"
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российская певица с украинскими корнями Анна Дзюба, известная под сценическим псевдонимом Анна Асти, находится в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2023 года, свидетельствуют данные ресурса. В качестве причины внесения в базу указано "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства". В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Асти находится с 4 октября 2023 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российская певица с украинскими корнями Анна Дзюба, известная под сценическим псевдонимом Анна Асти, находится в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2023 года, свидетельствуют данные ресурса.
В качестве причины внесения в базу указано "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства". В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Асти находится с 4 октября 2023 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
