Умер конструктор космической техники Владимир Асюшкин - РИА Новости, 08.08.2025
16:42 08.08.2025 (обновлено: 16:43 08.08.2025)
Умер конструктор космической техники Владимир Асюшкин
французская гвиана
роскосмос
космос - риа наука
владимир асюшкин
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Советский и российский конструктор космической техники Владимир Асюшкин, принимавший участие в проектах марсианских станций и создании разгонного блока "Фрегат". скончался на 80-м году жизни, сообщил "Роскосмос". "С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина, выдающегося специалиста в области ракетно-космической техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что Асюшкин работал в НПО имени Лавочкина с 1968 года и прошел путь от молодого специалиста до заместителя генерального конструктора по средствам выведения. Он работал над проектами "Марс" и "Марс-71", 5М ("Доставка грунта с планеты Марс"), "Фобос", IRS. Кроме того, конструктор принимал активное участие в продвижении отечественной космической техники на мировой коммерческий рынок. Также участвовал в создании стартового комплекса ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане. "Авторство и создание разгонного блока "Фрегат" стало значительным достижением не только для самого В. А. Асюшкина, но и для всей космической отрасли, послужило мощным импульсом для развития нашего предприятия и задало высокую планку для будущих проектов", - отметили в госкорпорации. Владимир Асюшкин родился 9 января 1946 года, скончался 5 августа 2025 года.
2025
французская гвиана, роскосмос, космос - риа наука, владимир асюшкин
Французская Гвиана, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Владимир Асюшкин
© Фото : Роскосмос/TelegramРазработчик разгонного блока "Фрегат" Владимир Асюшкин
Разработчик разгонного блока "Фрегат" Владимир Асюшкин. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Советский и российский конструктор космической техники Владимир Асюшкин, принимавший участие в проектах марсианских станций и создании разгонного блока "Фрегат". скончался на 80-м году жизни, сообщил "Роскосмос".
"С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина, выдающегося специалиста в области ракетно-космической техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Асюшкин работал в НПО имени Лавочкина с 1968 года и прошел путь от молодого специалиста до заместителя генерального конструктора по средствам выведения.
Он работал над проектами "Марс" и "Марс-71", 5М ("Доставка грунта с планеты Марс"), "Фобос", IRS. Кроме того, конструктор принимал активное участие в продвижении отечественной космической техники на мировой коммерческий рынок. Также участвовал в создании стартового комплекса ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане.
"Авторство и создание разгонного блока "Фрегат" стало значительным достижением не только для самого В. А. Асюшкина, но и для всей космической отрасли, послужило мощным импульсом для развития нашего предприятия и задало высокую планку для будущих проектов", - отметили в госкорпорации.
Владимир Асюшкин родился 9 января 1946 года, скончался 5 августа 2025 года.
© Фото : НПО им. С.А. ЛавочкинаРазгонный блок "Фрегат"
Разгонный блок "Фрегат"
 
Французская ГвианаРоскосмосКосмос - РИА НаукаВладимир Асюшкин
 
 
