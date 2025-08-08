https://ria.ru/20250808/asjushkin-2034192900.html
Умер конструктор космической техники Владимир Асюшкин
Умер конструктор космической техники Владимир Асюшкин - РИА Новости, 08.08.2025
Умер конструктор космической техники Владимир Асюшкин
Советский и российский конструктор космической техники Владимир Асюшкин, принимавший участие в проектах марсианских станций и создании разгонного блока...
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Советский и российский конструктор космической техники Владимир Асюшкин, принимавший участие в проектах марсианских станций и создании разгонного блока "Фрегат". скончался на 80-м году жизни, сообщил "Роскосмос". "С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина, выдающегося специалиста в области ракетно-космической техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что Асюшкин работал в НПО имени Лавочкина с 1968 года и прошел путь от молодого специалиста до заместителя генерального конструктора по средствам выведения. Он работал над проектами "Марс" и "Марс-71", 5М ("Доставка грунта с планеты Марс"), "Фобос", IRS. Кроме того, конструктор принимал активное участие в продвижении отечественной космической техники на мировой коммерческий рынок. Также участвовал в создании стартового комплекса ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане. "Авторство и создание разгонного блока "Фрегат" стало значительным достижением не только для самого В. А. Асюшкина, но и для всей космической отрасли, послужило мощным импульсом для развития нашего предприятия и задало высокую планку для будущих проектов", - отметили в госкорпорации. Владимир Асюшкин родился 9 января 1946 года, скончался 5 августа 2025 года.
