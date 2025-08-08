https://ria.ru/20250808/artist-2034146474.html

"Впилился в него": Галкин* раскрыл подробности ДТП в Юрмале

"Впилился в него": Галкин* раскрыл подробности ДТП в Юрмале - РИА Новости, 08.08.2025

"Впилился в него": Галкин* раскрыл подробности ДТП в Юрмале

Максим Галкин* впервые прокомментировал ДТП со своим участием в латвийской Юрмале, его слова приводит Telegram-канал Shot. РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:24:00+03:00

2025-08-08T14:24:00+03:00

2025-08-08T15:00:00+03:00

в мире

латвия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871956745_0:149:2907:1784_1920x0_80_0_0_47506fac83fd818fcdf35334cc8e4224.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Максим Галкин* впервые прокомментировал ДТП со своим участием в латвийской Юрмале, его слова приводит Telegram-канал Shot.Комик признался, что ехал по всем правилам и не был пьян."Я ехал на велосипеде по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, выскочил на главную, и я в него впилился", - сказал Галкин.По словам артиста, ему наложили гипс, но он продолжает давать концерты.Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что Галкин* попал в ДТП во время прогулки в латвийском городе Юрмале. По информации источника, инцидент произошел, когда артист ехал на велосипеде по Видус-проспекту. В какой-то момент автомобиль Volkswagen, за рулем которого была женщина, влетел в него сбоку. Юморист получил травмы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250807/artist-2034033830.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия