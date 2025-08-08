https://ria.ru/20250808/artist-2034146474.html
"Впилился в него": Галкин* раскрыл подробности ДТП в Юрмале
"Впилился в него": Галкин* раскрыл подробности ДТП в Юрмале - РИА Новости, 08.08.2025
"Впилился в него": Галкин* раскрыл подробности ДТП в Юрмале
Максим Галкин* впервые прокомментировал ДТП со своим участием в латвийской Юрмале, его слова приводит Telegram-канал Shot.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Максим Галкин* впервые прокомментировал ДТП со своим участием в латвийской Юрмале, его слова приводит Telegram-канал Shot.Комик признался, что ехал по всем правилам и не был пьян."Я ехал на велосипеде по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, выскочил на главную, и я в него впилился", - сказал Галкин.По словам артиста, ему наложили гипс, но он продолжает давать концерты.Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что Галкин* попал в ДТП во время прогулки в латвийском городе Юрмале. По информации источника, инцидент произошел, когда артист ехал на велосипеде по Видус-проспекту. В какой-то момент автомобиль Volkswagen, за рулем которого была женщина, влетел в него сбоку. Юморист получил травмы.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
"Впилился в него": Галкин* раскрыл подробности ДТП в Юрмале
Максим Галкин рассказал о ДТП в латвийской Юрмале
