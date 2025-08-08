Соглашение США и Армении о транзитном коридоре могут продлить

Рейтинг@Mail.ru
23:22 08.08.2025 (обновлено: 00:38 09.08.2025)
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Соглашение США и Армении о сотрудничестве в части транзитного коридора с Азербайджаном может быть продлено на 99 лет, заявил американский президент Дональд Трамп."Армения также создает эксклюзивное партнёрство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкСотрудники пограничной службы Азербайджана на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор
Сотрудники пограничной службы Азербайджана на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Соглашение США и Армении о сотрудничестве в части транзитного коридора с Азербайджаном может быть продлено на 99 лет, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Армения также создает эксклюзивное партнёрство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию
