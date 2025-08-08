https://ria.ru/20250808/armeniya-2034255722.html
Соглашение США и Армении о транзитном коридоре могут продлить
Соглашение США и Армении о транзитном коридоре могут продлить
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Соглашение США и Армении о сотрудничестве в части транзитного коридора с Азербайджаном может быть продлено на 99 лет, заявил американский президент Дональд Трамп."Армения также создает эксклюзивное партнёрство с Соединенными Штатами для разработки этого коридора, которое может продлиться до 99 лет. А затем они обещают, что через 99 лет продлят его", - сказал президент США на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.
