https://ria.ru/20250808/arest-2034166905.html

ВС Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"

ВС Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" - РИА Новости, 08.08.2025

ВС Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"

Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение районного суда о продлении на два месяца срока ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву,... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:40:00+03:00

2025-08-08T15:40:00+03:00

2025-08-08T15:40:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

назрановский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение районного суда о продлении на два месяца срока ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщила пресс-служба суда. В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его подельников - Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова - по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В январе 2025 года УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". В июле 2025 года арест обоим Цечоевым и Арчакову продлили до 25 сентября. Защитник Адама Цечоева обжаловал это решение. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250806/prigovor-2033755806.html

https://ria.ru/20250123/ingushetija-1995097210.html

республика ингушетия

назрановский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика ингушетия, назрановский район, россия