ВС Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" - РИА Новости, 08.08.2025
15:40 08.08.2025
ВС Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"
ВС Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"
Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение районного суда о продлении на два месяца срока ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву,... РИА Новости, 08.08.2025
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение районного суда о продлении на два месяца срока ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщила пресс-служба суда. В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его подельников - Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова - по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В январе 2025 года УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". В июле 2025 года арест обоим Цечоевым и Арчакову продлили до 25 сентября. Защитник Адама Цечоева обжаловал это решение. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
ВС Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго"

ВС Ингушетии продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" Цечоеву по делу о хищении

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение районного суда о продлении на два месяца срока ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщила пресс-служба суда.
В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его подельников - Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова - по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе.
В январе 2025 года УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго".
В июле 2025 года арест обоим Цечоевым и Арчакову продлили до 25 сентября. Защитник Адама Цечоева обжаловал это решение.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики постановление оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияНазрановский районРоссия
 
 
