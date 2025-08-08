Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал писателя Быкова* - РИА Новости, 08.08.2025
14:51 08.08.2025
Суд заочно арестовал писателя Быкова*
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Быкова* Д.Л.", - сказали в суде. Против писателя возбуждено дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Также ему вменяется статья об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (330.1 УК РФ). Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Признан в РФ иностранным агентом.
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд заочно арестовал писателя Быкова*

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков* у здания ОМВД по району Раменки в Москве
Писатель Дмитрий Быков* у здания ОМВД по району Раменки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Быкова* Д.Л.", - сказали в суде.
Против писателя возбуждено дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Также ему вменяется статья об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (330.1 УК РФ).
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Признан в РФ иностранным агентом.
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
