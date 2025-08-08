https://ria.ru/20250808/arest-2034154840.html

Суд заочно арестовал писателя Быкова*

Суд заочно арестовал писателя Быкова*

Суд заочно арестовал писателя Быкова*

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде.

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении фейков об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Быкова* Д.Л.", - сказали в суде. Против писателя возбуждено дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Также ему вменяется статья об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (330.1 УК РФ). Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Признан в РФ иностранным агентом.

