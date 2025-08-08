https://ria.ru/20250808/arest-2034128646.html
В Хакасии мужчину арестовали по подозрению в стрельбе по подросткам
КРАСНОЯРСК, 8 авг – РИА Новости. Житель Абакана арестован по подозрению в стрельбе из пневматического ружья по подросткам за громкие разговоры на улице около жилого дома, пострадал 12-летний мальчик, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, в среду днем, 6 августа, трое подростков в возрасте 12 и 15 лет находились возле гаражей рядом с многоквартирным домом на улице Чертыгашева в Абакане и громко разговаривали. Проживающий в этом доме 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригрозил несовершеннолетним применением оружия в случае продолжения шума. Подростки не обратили на него внимания. Разозлившись, подозреваемый взял пневматическое ружье и произвел выстрел в сторону детей. Пуля попала в спину 12-летнему мальчику, причинив ему боль. "О случившемся подростки сообщили находившимся поблизости сотрудникам охранной фирмы, которые задержали мужчину и передали его следственным органам… Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением оружия", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранту по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия оружие изъято.
