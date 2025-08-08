Следствие попросило заочно арестовать писателя Быкова*

Рейтинг@Mail.ru
10:01 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении фейков об армии России, сообщается в картотеке инстанции."Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Быкова* Д.Л.",- сказано в карточке уголовного дела.Согласно судебной базе, писателю вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков* у здания ОМВД по району Раменки в Москве
Писатель Дмитрий Быков* у здания ОМВД по району Раменки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Следствие просит Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова* по делу о распространении фейков об армии России, сообщается в картотеке инстанции.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Быкова* Д.Л.",- сказано в карточке уголовного дела.
Согласно судебной базе, писателю вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Мунтяну* отказали в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента
4 августа, 04:20
 
