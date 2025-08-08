В Приморье арестовали мужчину, наехавшего на гидроцикле на детей в море
Наехавшего в Приморье на гидроцикле на 2 детей на сап-борде мужчину арестовали
© Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramЖитель Хабаровского края, который наехал на гидроцикле на детей в море, в зале суда
Житель Хабаровского края, который наехал на гидроцикле на детей в море, в зале суда
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Мужчина, который на гидроцикле наехал на двух детей, один из которых в настоящее время находится в реанимации, арестован, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
Накануне прокуратура Приморья сообщала, что местный житель, управляя гидроциклом, совершил наезд на двух детей, находившихся в море на сап-борде. Дети получили травмы разной степени тяжести, одна девочка потеряла сознание, а позже, как сообщал минздрав, ребёнок был отправлен в реанимационное отделение во Владивостоке. Приморская транспортная прокуратора поставила на контроль установление обстоятельств происшествия и ход расследования уголовного дела по части 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью).
"В Приморье жителю Хабаровского края, который управляя гидроциклом, совершил наезд на сап-борд с двумя подростками, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении.
