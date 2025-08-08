https://ria.ru/20250808/amerika-2034057209.html

В подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Херсонской области

В подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. Около двух тысяч наемников из стран Латинской Америки воюют за ВСУ, при этом в Херсонской области находится чуть более двухсот наемников латиноамериканцев, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Наемники из незападных стран едут на Украину не из политических убеждений и не от хорошей жизни. Эквадор, Уругвай, Венесуэла - в общем, Латинская и центральная Америка. Выполняют самые разнообразные задачи: от охраны склада до штурмовых или оборонительных действий. Если попытаться провести аналогию с российской армией, то по специальности они все стрелки. Таких гостей в рядах украинской армии намного больше, чем выходцев из стран НАТО. В целом, предполагаю, их около полутора-двух тысяч, в Херсонской области - чуть более двухсот", - сообщил агентству представитель херсонского подполья. По словам подпольщика, главной проблемой при взаимодействии ВСУ с латиноамериканцами оказывается языковой барьер. "Основная проблема с такими наемниками заключается в языковом барьере. Чтобы как-то организовывать иностранных гостей, ВСУ приходится размещать их вместе, иногда в соседних домах, что очень удобно для российских военных, которым мы регулярно сообщаем координаты", - заключил представитель сопротивления. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

