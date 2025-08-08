Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 08.08.2025
В подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Херсонской области
В подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. Около двух тысяч наемников из стран Латинской Америки воюют за ВСУ, при этом в Херсонской области находится чуть более двухсот наемников латиноамериканцев, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Наемники из незападных стран едут на Украину не из политических убеждений и не от хорошей жизни. Эквадор, Уругвай, Венесуэла - в общем, Латинская и центральная Америка. Выполняют самые разнообразные задачи: от охраны склада до штурмовых или оборонительных действий. Если попытаться провести аналогию с российской армией, то по специальности они все стрелки. Таких гостей в рядах украинской армии намного больше, чем выходцев из стран НАТО. В целом, предполагаю, их около полутора-двух тысяч, в Херсонской области - чуть более двухсот", - сообщил агентству представитель херсонского подполья. По словам подпольщика, главной проблемой при взаимодействии ВСУ с латиноамериканцами оказывается языковой барьер. "Основная проблема с такими наемниками заключается в языковом барьере. Чтобы как-то организовывать иностранных гостей, ВСУ приходится размещать их вместе, иногда в соседних домах, что очень удобно для российских военных, которым мы регулярно сообщаем координаты", - заключил представитель сопротивления. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
В подполье рассказали о наемниках из Латинской Америки в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 8 авг - РИА Новости. Около двух тысяч наемников из стран Латинской Америки воюют за ВСУ, при этом в Херсонской области находится чуть более двухсот наемников латиноамериканцев, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Наемники из незападных стран едут на Украину не из политических убеждений и не от хорошей жизни. Эквадор, Уругвай, Венесуэла - в общем, Латинская и центральная Америка. Выполняют самые разнообразные задачи: от охраны склада до штурмовых или оборонительных действий. Если попытаться провести аналогию с российской армией, то по специальности они все стрелки. Таких гостей в рядах украинской армии намного больше, чем выходцев из стран НАТО. В целом, предполагаю, их около полутора-двух тысяч, в Херсонской области - чуть более двухсот", - сообщил агентству представитель херсонского подполья.
Наемники избегают участия в боях на Украине, сообщило подполье
02:27
По словам подпольщика, главной проблемой при взаимодействии ВСУ с латиноамериканцами оказывается языковой барьер.
"Основная проблема с такими наемниками заключается в языковом барьере. Чтобы как-то организовывать иностранных гостей, ВСУ приходится размещать их вместе, иногда в соседних домах, что очень удобно для российских военных, которым мы регулярно сообщаем координаты", - заключил представитель сопротивления.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
