https://ria.ru/20250808/alzhir-2034191861.html

Алжир допустил отказ от стратегических отношений с Францией

Алжир допустил отказ от стратегических отношений с Францией - РИА Новости, 08.08.2025

Алжир допустил отказ от стратегических отношений с Францией

Напряженность между Алжиром и Францией может привести к почти полному разрыву стратегических отношений, заявил РИА Новости заместитель председателя Национальной РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T16:40:00+03:00

2025-08-08T16:40:00+03:00

2025-08-08T16:40:00+03:00

в мире

алжир (республика)

франция

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

АЛЖИР, 8 авг - РИА Новости. Напряженность между Алжиром и Францией может привести к почти полному разрыву стратегических отношений, заявил РИА Новости заместитель председателя Национальной народной ассамблеи (парламента) Сулейман Заркани, отметив, что страна не стремится к эскалации, но в то же время готова к таким последствиям. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил главе МИД Жану-Ноэлю Барро уведомить Алжир о формальной приостановке действия соглашения от 2013 года, которое позволяет держателям служебных и дипломатических паспортов въезжать во Францию без визы. Арабская страна ответила зеркальными мерами, что стало новым витком противостояния. "Отношения между Алжиром и Францией могут перерасти в почти полный разрыв стратегических отношений, которые сохранялись на протяжении многих десятилетий. Однако подобные шаги приведут к обычному сотрудничеству между государствами, основывающимся исключительно на собственных интересах и абсолютном равноправии. При этом такой подход будет игнорировать исторические связи и исключительное партнерство, которые и остались, впрочем, только в официальных речах", - сказал он. По его словам, Париж должен сделать выбор в пользу равноправного партнерства с Алжиром, иначе он потеряет стратегического союзника в регионе. "Алжир не стремится к разрыву, но в то же время, разумеется, больше не опасается последствий. Сейчас выбор за Францией: либо в Париже принимают партнерство с суверенным Алжиром, либо окончательно утрачивают стратегического союзника в регионе Южного Средиземноморья", - добавил Заркани. Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национальной освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Кроме того, Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу. В конце июля Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры. Помимо этого, ранее суд в Алжире утвердил пятилетний приговор писателю Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции и чьего освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.

https://ria.ru/20250806/makron-2033818408.html

https://ria.ru/20250805/es-2033471973.html

https://ria.ru/20250709/poshlina-2028209435.html

алжир (республика)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алжир (республика), франция, эммануэль макрон