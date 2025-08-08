https://ria.ru/20250808/altay-2034152653.html
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт - РИА Новости, 08.08.2025
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт
С начала 2025 года в Алтайском крае 1210 предпринимателей заключили социальный контракт на реализацию бизнес-проектов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:45:00+03:00
2025-08-08T14:45:00+03:00
2025-08-08T14:45:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала 2025 года в Алтайском крае 1210 предпринимателей заключили социальный контракт на реализацию бизнес-проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в крае за указанный период заключили 3425 социальных контрактов. Помимо осуществления бизнес-плана, 1183 человека подписали соглашение для поиска работы и трудоустройства, а 715 вложили полученные средства в развитие личного подсобного хозяйства. Программа соцконтрактов в рамках нацпроекта "Семья" помогает малообеспеченным гражданам улучшить финансовое положение и найти источники дохода. В пример пресс-служба приводит Сергея Рыбина из села Мамонтово. Некоторое время он был безработным из-за ликвидации организации. Мужчина получил по соцконтракту 350 тысяч рублей. На эти средства он приобрел инструменты для монтажа и ремонта холодильного оборудования и кондиционеров, организовал собственное дело и теперь работает как в своем районе, так и за его пределами. В этом году в Мамонтовском районе заключили уже 33 социальных контракта, из них 19 нацелены на поиск работы. Еще пять человек вложили средства в реализацию бизнес-проекта, семеро – в развитие личного подсобного хозяйства.
https://ria.ru/20250808/msp-2034083069.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_124:0:2400:1707_1920x0_80_0_0_2f67c66aad32c34a23a2ec7d7ec89041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт
Свыше 1,2 тыс предпринимателей Алтайского края оформили соцконтракт в 2025 году
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала 2025 года в Алтайском крае 1210 предпринимателей заключили социальный контракт на реализацию бизнес-проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в крае за указанный период заключили 3425 социальных контрактов. Помимо осуществления бизнес-плана, 1183 человека подписали соглашение для поиска работы и трудоустройства, а 715 вложили полученные средства в развитие личного подсобного хозяйства. Программа соцконтрактов в рамках нацпроекта "Семья" помогает малообеспеченным гражданам улучшить финансовое положение и найти источники дохода.
В пример пресс-служба приводит Сергея Рыбина из села Мамонтово. Некоторое время он был безработным из-за ликвидации организации. Мужчина получил по соцконтракту 350 тысяч рублей. На эти средства он приобрел инструменты для монтажа и ремонта холодильного оборудования и кондиционеров, организовал собственное дело и теперь работает как в своем районе, так и за его пределами.
В этом году в Мамонтовском районе заключили уже 33 социальных контракта, из них 19 нацелены на поиск работы. Еще пять человек вложили средства в реализацию бизнес-проекта, семеро – в развитие личного подсобного хозяйства.