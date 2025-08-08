https://ria.ru/20250808/altay-2034152653.html

Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт

Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт - РИА Новости, 08.08.2025

Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт

С начала 2025 года в Алтайском крае 1210 предпринимателей заключили социальный контракт на реализацию бизнес-проектов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:45:00+03:00

2025-08-08T14:45:00+03:00

2025-08-08T14:45:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала 2025 года в Алтайском крае 1210 предпринимателей заключили социальный контракт на реализацию бизнес-проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в крае за указанный период заключили 3425 социальных контрактов. Помимо осуществления бизнес-плана, 1183 человека подписали соглашение для поиска работы и трудоустройства, а 715 вложили полученные средства в развитие личного подсобного хозяйства. Программа соцконтрактов в рамках нацпроекта "Семья" помогает малообеспеченным гражданам улучшить финансовое положение и найти источники дохода. В пример пресс-служба приводит Сергея Рыбина из села Мамонтово. Некоторое время он был безработным из-за ликвидации организации. Мужчина получил по соцконтракту 350 тысяч рублей. На эти средства он приобрел инструменты для монтажа и ремонта холодильного оборудования и кондиционеров, организовал собственное дело и теперь работает как в своем районе, так и за его пределами. В этом году в Мамонтовском районе заключили уже 33 социальных контракта, из них 19 нацелены на поиск работы. Еще пять человек вложили средства в реализацию бизнес-проекта, семеро – в развитие личного подсобного хозяйства.

https://ria.ru/20250808/msp-2034083069.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край