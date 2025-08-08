Рейтинг@Mail.ru
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт
14:45 08.08.2025
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт - РИА Новости, 08.08.2025
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт
С начала 2025 года в Алтайском крае 1210 предпринимателей заключили социальный контракт на реализацию бизнес-проектов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала 2025 года в Алтайском крае 1210 предпринимателей заключили социальный контракт на реализацию бизнес-проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в крае за указанный период заключили 3425 социальных контрактов. Помимо осуществления бизнес-плана, 1183 человека подписали соглашение для поиска работы и трудоустройства, а 715 вложили полученные средства в развитие личного подсобного хозяйства. Программа соцконтрактов в рамках нацпроекта "Семья" помогает малообеспеченным гражданам улучшить финансовое положение и найти источники дохода. В пример пресс-служба приводит Сергея Рыбина из села Мамонтово. Некоторое время он был безработным из-за ликвидации организации. Мужчина получил по соцконтракту 350 тысяч рублей. На эти средства он приобрел инструменты для монтажа и ремонта холодильного оборудования и кондиционеров, организовал собственное дело и теперь работает как в своем районе, так и за его пределами. В этом году в Мамонтовском районе заключили уже 33 социальных контракта, из них 19 нацелены на поиск работы. Еще пять человек вложили средства в реализацию бизнес-проекта, семеро – в развитие личного подсобного хозяйства.
алтайский край
Более 1,2 тысячи предпринимателей Алтайского края заключили соцконтракт

Свыше 1,2 тыс предпринимателей Алтайского края оформили соцконтракт в 2025 году

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала 2025 года в Алтайском крае 1210 предпринимателей заключили социальный контракт на реализацию бизнес-проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в крае за указанный период заключили 3425 социальных контрактов. Помимо осуществления бизнес-плана, 1183 человека подписали соглашение для поиска работы и трудоустройства, а 715 вложили полученные средства в развитие личного подсобного хозяйства. Программа соцконтрактов в рамках нацпроекта "Семья" помогает малообеспеченным гражданам улучшить финансовое положение и найти источники дохода.
В пример пресс-служба приводит Сергея Рыбина из села Мамонтово. Некоторое время он был безработным из-за ликвидации организации. Мужчина получил по соцконтракту 350 тысяч рублей. На эти средства он приобрел инструменты для монтажа и ремонта холодильного оборудования и кондиционеров, организовал собственное дело и теперь работает как в своем районе, так и за его пределами.
В этом году в Мамонтовском районе заключили уже 33 социальных контракта, из них 19 нацелены на поиск работы. Еще пять человек вложили средства в реализацию бизнес-проекта, семеро – в развитие личного подсобного хозяйства.
Корпорация МСП: более 4,4 тысячи МСП в сфере легпрома появились в 2025 году
Твой бизнес
 
 
