https://ria.ru/20250808/aliev-2034047265.html
Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку
Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку - РИА Новости, 08.08.2025
Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку
Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирную повестку в регионе обсудили азербайджанский лидер Ильхам Алиев и специальный посланник... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T01:16:00+03:00
2025-08-08T01:16:00+03:00
2025-08-08T01:16:00+03:00
в мире
азербайджан
сша
армения
ильхам алиев
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2034047265.jpg?1754604982
БАКУ, 8 авг – РИА Новости. Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирную повестку в регионе обсудили азербайджанский лидер Ильхам Алиев и специальный посланник президента США Стив Уиткофф, сообщает официальный сайт Алиева. Алиев в рамках своего визита в США встретился с Уиткоффом. Встреча состоялась в Вашингтоне. "На встрече было отмечено, что рабочий визит президента (Азербайджана – ред.) Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа создает хорошую возможность для обсуждения повестки дня двусторонних отношений и региональных вопросов. В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и США в стратегической плоскости, процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250808/diplomatiya-2034044708.html
азербайджан
сша
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, сша, армения, ильхам алиев, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Азербайджан, США, Армения, Ильхам Алиев, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку
Алиев и спецпосланник президента США Уиткофф обсудили мирную повестку в регионе