Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку - РИА Новости, 08.08.2025
01:16 08.08.2025
Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку
в мире
азербайджан
сша
армения
ильхам алиев
стив уиткофф
дональд трамп
БАКУ, 8 авг – РИА Новости. Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирную повестку в регионе обсудили азербайджанский лидер Ильхам Алиев и специальный посланник президента США Стив Уиткофф, сообщает официальный сайт Алиева. Алиев в рамках своего визита в США встретился с Уиткоффом. Встреча состоялась в Вашингтоне. "На встрече было отмечено, что рабочий визит президента (Азербайджана – ред.) Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа создает хорошую возможность для обсуждения повестки дня двусторонних отношений и региональных вопросов. В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и США в стратегической плоскости, процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке в регионе", - говорится в сообщении.
в мире, азербайджан, сша, армения, ильхам алиев, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Азербайджан, США, Армения, Ильхам Алиев, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
БАКУ, 8 авг – РИА Новости. Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирную повестку в регионе обсудили азербайджанский лидер Ильхам Алиев и специальный посланник президента США Стив Уиткофф, сообщает официальный сайт Алиева.
Алиев в рамках своего визита в США встретился с Уиткоффом. Встреча состоялась в Вашингтоне.
"На встрече было отмечено, что рабочий визит президента (Азербайджана – ред.) Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа создает хорошую возможность для обсуждения повестки дня двусторонних отношений и региональных вопросов. В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и США в стратегической плоскости, процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке в регионе", - говорится в сообщении.
