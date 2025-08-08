https://ria.ru/20250808/aliev-2034047265.html

Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку

Алиев и спецпосланник Трампа обсудили отношения Еревана и Баку

БАКУ, 8 авг – РИА Новости. Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирную повестку в регионе обсудили азербайджанский лидер Ильхам Алиев и специальный посланник президента США Стив Уиткофф, сообщает официальный сайт Алиева. Алиев в рамках своего визита в США встретился с Уиткоффом. Встреча состоялась в Вашингтоне. "На встрече было отмечено, что рабочий визит президента (Азербайджана – ред.) Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа создает хорошую возможность для обсуждения повестки дня двусторонних отношений и региональных вопросов. В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и США в стратегической плоскости, процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке в регионе", - говорится в сообщении.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

