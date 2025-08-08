https://ria.ru/20250808/adygeya-2034241333.html

Иск к экс-главе Верховного суда Адыгеи передан в кассационный суд

2025-08-08T20:47:00+03:00

россия

республика адыгея

краснодар

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Иск Генеральной прокуратуры РФ к экс-главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову о взыскании имущества передан по подсудности в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, следует из данных картотеки суда. Согласно данным картотеки, заявление об изменении подсудности было подано Генпрокуратурой в Четвертый кассационный суд на основании пункта 4 части 2 статьи 33 ГПК РФ ("Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд" - ред.). Материалы поступили в суд 5 августа, в производство судье переданы 6 августа. Как писала газета "Коммерсант", в иске речь идет о сотне объектов недвижимости, которые оцениваются более чем в два миллиарда рублей - по мнению Генпрокуратуры, эти активы Трахова имеют "коррупционное происхождение и спрятаны в результате оформления на членов его семьи и третьих лиц". Ранее предварительное заседание по иску было назначено в Октябрьском районном суде Краснодара. Исковое заявление Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании Федерального закона № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" поступило в материалы суда 4 августа 2025 года. Согласно данным картотеки суда, ответчиками по иску, помимо Аслана Трахова, выступают Рустем, Зарема и Светлана Траховы; Каплан, Султан, Тимур, Милана, Сусанна Коблевы и Мария Ульянова. Информация о еще одном ответчике в картотеке скрыта. Размер исковых требований в картотеке Четвертого кассационного суда не раскрывается. Судебное заседание назначено на 13 августа. Трахов был председателем Верховного суда Адыгеи более 20 лет, он ушел в отставку в 2019 году.

