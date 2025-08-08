Рейтинг@Mail.ru
Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено
17:43 08.08.2025
Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено
россия
сочи
абхазия
росгранстрой
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Движение автомобилей через пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией возобновлено в связи с отменой угрозы атаки БПЛА, сообщило ФГКУ "Росгранстрой" "В связи с отменой угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов движение через автомобильный пункт пропуска "Адлер" возобновлено", - говорится в сообщении. Ограничения вводились в связи с угрозой атаки БПЛА на территории Сочи.
россия
сочи
абхазия
россия, сочи, абхазия, росгранстрой
Россия, Сочи, Абхазия, Росгранстрой
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Адлер-Веселое"
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Автомобильный пункт пропуска "Адлер-Веселое". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Движение автомобилей через пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией возобновлено в связи с отменой угрозы атаки БПЛА, сообщило ФГКУ "Росгранстрой"
"В связи с отменой угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов движение через автомобильный пункт пропуска "Адлер" возобновлено", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились в связи с угрозой атаки БПЛА на территории Сочи.
Россия Сочи Абхазия Росгранстрой
 
 
