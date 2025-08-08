https://ria.ru/20250808/adler-2034211939.html

Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено

Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено - РИА Новости, 08.08.2025

Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено

Движение автомобилей через пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией возобновлено в связи с отменой угрозы атаки БПЛА, сообщило ФГКУ "Росгранстрой" РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T17:43:00+03:00

2025-08-08T17:43:00+03:00

2025-08-08T17:43:00+03:00

россия

сочи

абхазия

росгранстрой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/64686/08/646860855_0:179:2921:1822_1920x0_80_0_0_f172a0ddf038a75fd6aecbd400dd8e16.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Движение автомобилей через пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией возобновлено в связи с отменой угрозы атаки БПЛА, сообщило ФГКУ "Росгранстрой" "В связи с отменой угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов движение через автомобильный пункт пропуска "Адлер" возобновлено", - говорится в сообщении. Ограничения вводились в связи с угрозой атаки БПЛА на территории Сочи.

https://ria.ru/20250803/zaderzhanie-2033134681.html

россия

сочи

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, абхазия, росгранстрой