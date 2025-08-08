https://ria.ru/20250808/adler-2034211939.html
Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено
Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено - РИА Новости, 08.08.2025
Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено
Движение автомобилей через пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией возобновлено в связи с отменой угрозы атаки БПЛА, сообщило ФГКУ "Росгранстрой" РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T17:43:00+03:00
2025-08-08T17:43:00+03:00
2025-08-08T17:43:00+03:00
россия
сочи
абхазия
росгранстрой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64686/08/646860855_0:179:2921:1822_1920x0_80_0_0_f172a0ddf038a75fd6aecbd400dd8e16.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Движение автомобилей через пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией возобновлено в связи с отменой угрозы атаки БПЛА, сообщило ФГКУ "Росгранстрой" "В связи с отменой угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов движение через автомобильный пункт пропуска "Адлер" возобновлено", - говорится в сообщении. Ограничения вводились в связи с угрозой атаки БПЛА на территории Сочи.
https://ria.ru/20250803/zaderzhanie-2033134681.html
россия
сочи
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64686/08/646860855_127:0:2794:2000_1920x0_80_0_0_f610ee2ba8740dfd4691c83b6de4dd73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, абхазия, росгранстрой
Россия, Сочи, Абхазия, Росгранстрой
Движение через пункт пропуска "Адлер" возобновлено
Движение через пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией возобновлено