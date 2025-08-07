Рейтинг@Mail.ru
Глава индийского центра рассказал об общей культурной особенности с Россией - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:08 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/zvon-2033967478.html
Глава индийского центра рассказал об общей культурной особенности с Россией
Глава индийского центра рассказал об общей культурной особенности с Россией - РИА Новости, 07.08.2025
Глава индийского центра рассказал об общей культурной особенности с Россией
Религиозные обряды в Индии, как и в России, сопровождаются колокольным звоном, рассказал основатель фестиваля "День Индии", президент Индийского... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:08:00+03:00
2025-08-07T16:08:00+03:00
культура
индия
россия
сэмми котвани
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Религиозные обряды в Индии, как и в России, сопровождаются колокольным звоном, рассказал основатель фестиваля "День Индии", президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани на пресс-конференции о фестивале "День Индии" в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". "Нас объединяет очень многое. Когда россияне молятся – звонят колокола, в Индии мы также отправляемся в храм, и при этом тоже звонят в колокола. Я, например, познал обряд крещения. В Индии есть понятие Маха Кумбха Мела (массовое индуистское паломничество с омовением в Ганге – ред.). На фестивале "День Индии" состоится проект "Московская Маха Кумбха Мела", и "крещение" будет происходить и там, в водах Ганга", – сказал Сэмми Котвани. Темы фестиваля этого года – история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Программа порадует гостей как знакомыми, так и новыми форматами, разработанными к юбилею: яркой церемонией открытия, запуском зоны Маха Кумбха Мела и детским конкурсом рисунков. О многообразии индийской культуры посетителям расскажут на 25 тематических площадках. Будут работать ресторанные зоны, а также традиционная ярмарка специй, украшений, тканей, косметики. Впервые состоится церемония вручения специальных наград за лучшие инициативы и достижения в области укрепления российско-индийского диалога.
https://ria.ru/20250807/indiya-2033908109.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, сэмми котвани, в мире
Культура, Индия, Россия, Сэмми Котвани, В мире
Глава индийского центра рассказал об общей культурной особенности с Россией

Котвани: религиозные обряды в Индии и в РФ сопровождаются колокольным звоном

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Религиозные обряды в Индии, как и в России, сопровождаются колокольным звоном, рассказал основатель фестиваля "День Индии", президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани на пресс-конференции о фестивале "День Индии" в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Нас объединяет очень многое. Когда россияне молятся – звонят колокола, в Индии мы также отправляемся в храм, и при этом тоже звонят в колокола. Я, например, познал обряд крещения. В Индии есть понятие Маха Кумбха Мела (массовое индуистское паломничество с омовением в Ганге – ред.). На фестивале "День Индии" состоится проект "Московская Маха Кумбха Мела", и "крещение" будет происходить и там, в водах Ганга", – сказал Сэмми Котвани.
Темы фестиваля этого года – история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Программа порадует гостей как знакомыми, так и новыми форматами, разработанными к юбилею: яркой церемонией открытия, запуском зоны Маха Кумбха Мела и детским конкурсом рисунков. О многообразии индийской культуры посетителям расскажут на 25 тематических площадках. Будут работать ресторанные зоны, а также традиционная ярмарка специй, украшений, тканей, косметики. Впервые состоится церемония вручения специальных наград за лучшие инициативы и достижения в области укрепления российско-индийского диалога.
Основатель фестиваля День Индии, президент Индийского культурно-национального центра Сита Сэмми Котвани на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры День Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Организаторы "Дня Индии" в Москве назвали главную цель фестиваля
Вчера, 13:09
 
КультураИндияРоссияСэмми КотваниВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала