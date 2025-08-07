Глава индийского центра рассказал об общей культурной особенности с Россией
Котвани: религиозные обряды в Индии и в РФ сопровождаются колокольным звоном
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Религиозные обряды в Индии, как и в России, сопровождаются колокольным звоном, рассказал основатель фестиваля "День Индии", президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани на пресс-конференции о фестивале "День Индии" в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Нас объединяет очень многое. Когда россияне молятся – звонят колокола, в Индии мы также отправляемся в храм, и при этом тоже звонят в колокола. Я, например, познал обряд крещения. В Индии есть понятие Маха Кумбха Мела (массовое индуистское паломничество с омовением в Ганге – ред.). На фестивале "День Индии" состоится проект "Московская Маха Кумбха Мела", и "крещение" будет происходить и там, в водах Ганга", – сказал Сэмми Котвани.
Темы фестиваля этого года – история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Программа порадует гостей как знакомыми, так и новыми форматами, разработанными к юбилею: яркой церемонией открытия, запуском зоны Маха Кумбха Мела и детским конкурсом рисунков. О многообразии индийской культуры посетителям расскажут на 25 тематических площадках. Будут работать ресторанные зоны, а также традиционная ярмарка специй, украшений, тканей, косметики. Впервые состоится церемония вручения специальных наград за лучшие инициативы и достижения в области укрепления российско-индийского диалога.