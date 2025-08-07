https://ria.ru/20250807/zatmenie-2033883198.html
Луна покраснеет 7 сентября, рассказали в Московском планетарии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полное затмение Луны произойдёт во время полнолуния в грядущем сентябре, в этот момент оттенок естественного спутника Земли станет из-за этого красноватым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. "В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым. Измененный цвет Луна приобретает только во время полных лунных затмений, когда заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые прошли через атмосферу нашей планеты", - сообщили в пресс-службе. При этом там уточнили, что в зависимости от состояния земной атмосферы Луна может принять разные цвета - от темно-коричневого, до светло-красного. Ближайшее полное затмение Луны произойдёт 7 сентября 2025 года с 18.28 по 23.55 мск. Полностью Луна будет скрыта тенью Земли с 20.31 до 21.53. Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 21.12 мск и составит 1,368. Все фазы затмения будут видны не только в России, но и на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.
