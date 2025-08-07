https://ria.ru/20250807/zatmenie-2033883198.html

Луна покраснеет 7 сентября, рассказали в Московском планетарии

Луна покраснеет 7 сентября, рассказали в Московском планетарии - РИА Новости, 07.08.2025

Луна покраснеет 7 сентября, рассказали в Московском планетарии

Полное затмение Луны произойдёт во время полнолуния в грядущем сентябре, в этот момент оттенок естественного спутника Земли станет из-за этого красноватым,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:43:00+03:00

2025-08-07T11:43:00+03:00

2025-08-07T11:53:00+03:00

наука

луна

земля

россия

московский планетарий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149989/37/1499893737_0:232:2709:1756_1920x0_80_0_0_50d4a6c1628181cf2c0fecdc8be1f8d7.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полное затмение Луны произойдёт во время полнолуния в грядущем сентябре, в этот момент оттенок естественного спутника Земли станет из-за этого красноватым, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. "В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым. Измененный цвет Луна приобретает только во время полных лунных затмений, когда заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые прошли через атмосферу нашей планеты", - сообщили в пресс-службе. При этом там уточнили, что в зависимости от состояния земной атмосферы Луна может принять разные цвета - от темно-коричневого, до светло-красного. Ближайшее полное затмение Луны произойдёт 7 сентября 2025 года с 18.28 по 23.55 мск. Полностью Луна будет скрыта тенью Земли с 20.31 до 21.53. Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 21.12 мск и составит 1,368. Все фазы затмения будут видны не только в России, но и на территориях Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.

https://ria.ru/20250731/polnolunie-v-avguste-2032703675.html

луна

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, земля, россия, московский планетарий