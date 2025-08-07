https://ria.ru/20250807/zalog-2033888073.html

Защита главреда Baza попросила отпустить его из СИЗО под залог

Защита главреда Baza попросила отпустить его из СИЗО под залог - РИА Новости, 07.08.2025

Защита главреда Baza попросила отпустить его из СИЗО под залог

Защита главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, попросила суд отпустить его из СИЗО под залог в 3... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:00:00+03:00

2025-08-07T12:00:00+03:00

2025-08-07T12:00:00+03:00

происшествия

краснодар

белгород

глеб трифонов

александр селиванов

алексей михальчик

telegram-канал baza

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030902361_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_34167e82d03996372e8912eae87653be.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Защита главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, попросила суд отпустить его из СИЗО под залог в 3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на арест Трифонова. "Мы предлагаем залог в размере 3 миллиона рублей",- сказал адвокат Алексей Михальчик. Столичный суд арестовал Трифонова 23 июля. В тот же день по аналогичному обвинению под стражу заключили сотрудницу Telegram-канала Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов. Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

краснодар

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, белгород, глеб трифонов, александр селиванов, алексей михальчик, telegram-канал baza, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza