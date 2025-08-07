Защита главреда Baza попросила отпустить его из СИЗО под залог
Защита Трифонова попросила отпустить его из СИЗО под залог в 3 миллиона рублей
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Защита главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в трех эпизодах дачи взятки, попросила суд отпустить его из СИЗО под залог в 3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на арест Трифонова.
"Мы предлагаем залог в размере 3 миллиона рублей",- сказал адвокат Алексей Михальчик.
Столичный суд арестовал Трифонова 23 июля. В тот же день по аналогичному обвинению под стражу заключили сотрудницу Telegram-канала Татьяну Лукьянову. Свою вину они не признают.
Кроме того, под арестом оказались трое полицейских, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Это оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов.
Селиванов в суде признал вину в получении взятки. Его адвокат Сусанна Макушинская сообщила, что "в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей".
