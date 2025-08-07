Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила Санду с Саакашвили - РИА Новости, 07.08.2025
21:25 07.08.2025
Захарова сравнила Санду с Саакашвили
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
мария захарова
задержание главы гагаузии гуцул
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свете недавнего приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул сравнила президента Молдавии Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Ранее в четверг Народное Собрание (парламент) и Исполнительный комитет (правительство) Гагаузии приняли резолюцию, в которой осудили приговор суда Кишинева от 5 августа, вынесенный в отношении главы автономии Евгении Гуцул. "Санду - очередной Саакашвили, только хуже", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о том, что Гагаузия не признает приговор суда Кишинева в отношении Гуцул. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Мария Захарова, Задержание главы Гагаузии Гуцул
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свете недавнего приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул сравнила президента Молдавии Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Ранее в четверг Народное Собрание (парламент) и Исполнительный комитет (правительство) Гагаузии приняли резолюцию, в которой осудили приговор суда Кишинева от 5 августа, вынесенный в отношении главы автономии Евгении Гуцул.
"Санду - очередной Саакашвили, только хуже", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о том, что Гагаузия не признает приговор суда Кишинева в отношении Гуцул.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
