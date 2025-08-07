Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал отказ Киева принимать украинских пленных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 07.08.2025 (обновлено: 18:28 07.08.2025)
МИД прокомментировал отказ Киева принимать украинских пленных
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала полной аморальностью отказ Киева принимать тысячу украинских военнопленных, из-за чего никак не начнется
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала полной аморальностью отказ Киева принимать тысячу украинских военнопленных, из-за чего никак не начнется третий этап обмена пленными. "Киевский режим до сих пор отказывается принимать одну тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнётся третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Он добавила, что Киев и некоторые страны Запада пытались при этом обвинить Москву в нарушении норм международного гуманитарного права, казнях, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными. "На этом фоне Зеленский 31 июля направил участникам конференции в Хельсинки, посвящённой 50-летию Заключительного акта СБСЕ, видеообращение, в котором вновь пугал делегатов несуществующей "российской угрозой", призывая осуществить смену власти в нашей стране. А вот неделей ранее, 24 июля, на следующий день после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, ряд стран Запада и киевский режим запустили архаичный "московский механизм" ОБСЕ, пытаясь обвинить Россию в нарушении норм международного гуманитарного права, казнях, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными", - отметила Захарова. Телеканал RT запустил в среду сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
МИД прокомментировал отказ Киева принимать украинских пленных

Захарова назвала отказ Киева принимать тысячу украинских пленных аморальным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала полной аморальностью отказ Киева принимать тысячу украинских военнопленных, из-за чего никак не начнется третий этап обмена пленными.
"Киевский режим до сих пор отказывается принимать одну тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнётся третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Заставка сайта RT с фотографиями и именами украинских пленных, которых не забирает Киев
RT запустил сайт с фото и именами пленных ВСУ, которых не забирает Киев
6 августа, 20:30
Он добавила, что Киев и некоторые страны Запада пытались при этом обвинить Москву в нарушении норм международного гуманитарного права, казнях, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными.
"На этом фоне Зеленский 31 июля направил участникам конференции в Хельсинки, посвящённой 50-летию Заключительного акта СБСЕ, видеообращение, в котором вновь пугал делегатов несуществующей "российской угрозой", призывая осуществить смену власти в нашей стране. А вот неделей ранее, 24 июля, на следующий день после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, ряд стран Запада и киевский режим запустили архаичный "московский механизм" ОБСЕ, пытаясь обвинить Россию в нарушении норм международного гуманитарного права, казнях, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными", - отметила Захарова.
Телеканал RT запустил в среду сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
Мария Захарова
Захарова прокомментировала статью Гордона* о пленных ВСУ
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМоскваМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
