МИД прокомментировал отказ Киева принимать украинских пленных
МИД прокомментировал отказ Киева принимать украинских пленных
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала полной аморальностью отказ Киева принимать тысячу украинских военнопленных, из-за чего никак не начнется третий этап обмена пленными. "Киевский режим до сих пор отказывается принимать одну тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнётся третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Он добавила, что Киев и некоторые страны Запада пытались при этом обвинить Москву в нарушении норм международного гуманитарного права, казнях, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными. "На этом фоне Зеленский 31 июля направил участникам конференции в Хельсинки, посвящённой 50-летию Заключительного акта СБСЕ, видеообращение, в котором вновь пугал делегатов несуществующей "российской угрозой", призывая осуществить смену власти в нашей стране. А вот неделей ранее, 24 июля, на следующий день после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, ряд стран Запада и киевский режим запустили архаичный "московский механизм" ОБСЕ, пытаясь обвинить Россию в нарушении норм международного гуманитарного права, казнях, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными", - отметила Захарова. Телеканал RT запустил в среду сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
