В Подмосковье Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего подросткам ножом
17:48 07.08.2025
В Подмосковье Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего подросткам ножом
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
солнечногорский район
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного 36-летнего мужчину, который угрожал подросткам ножом в Подмосковье, сообщила пресс-служба Росгвардии. "Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 36-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок и угрожал ножом троим подросткам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дети гуляли на придворовой территории, когда мужчина начал угрожать им ножом. О происходящем в Росгвардию сообщил очевидец. По прибытии на место происшествия было установлено, что угрожавший в состоянии опьянения, добавили в пресс-службе. "Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого и передали полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в силовом ведомстве.
происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), солнечногорский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Солнечногорский район
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного 36-летнего мужчину, который угрожал подросткам ножом в Подмосковье, сообщила пресс-служба Росгвардии.
"Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 36-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок и угрожал ножом троим подросткам", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что дети гуляли на придворовой территории, когда мужчина начал угрожать им ножом. О происходящем в Росгвардию сообщил очевидец.
По прибытии на место происшествия было установлено, что угрожавший в состоянии опьянения, добавили в пресс-службе.
"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого и передали полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в силовом ведомстве.
Происшествия Московская область (Подмосковье) Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) Солнечногорский район
 
 
