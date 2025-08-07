https://ria.ru/20250807/zaderzhanie-2033998959.html

В Подмосковье Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего подросткам ножом

В Подмосковье Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего подросткам ножом

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

солнечногорский район

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного 36-летнего мужчину, который угрожал подросткам ножом в Подмосковье, сообщила пресс-служба Росгвардии. "Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 36-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок и угрожал ножом троим подросткам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дети гуляли на придворовой территории, когда мужчина начал угрожать им ножом. О происходящем в Росгвардию сообщил очевидец. По прибытии на место происшествия было установлено, что угрожавший в состоянии опьянения, добавили в пресс-службе. "Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого и передали полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в силовом ведомстве.

московская область (подмосковье)

солнечногорский район

