В Подмосковье Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего подросткам ножом
2025-08-07T17:48:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
солнечногорский район
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного 36-летнего мужчину, который угрожал подросткам ножом в Подмосковье, сообщила пресс-служба Росгвардии. "Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 36-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок и угрожал ножом троим подросткам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дети гуляли на придворовой территории, когда мужчина начал угрожать им ножом. О происходящем в Росгвардию сообщил очевидец. По прибытии на место происшествия было установлено, что угрожавший в состоянии опьянения, добавили в пресс-службе. "Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого и передали полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в силовом ведомстве.
