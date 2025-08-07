Рейтинг@Mail.ru
Москвичи стали больше интересоваться йогой - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 07.08.2025 (обновлено: 16:14 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/yoga-2033941815.html
Москвичи стали больше интересоваться йогой
Москвичи стали больше интересоваться йогой - РИА Новости, 07.08.2025
Москвичи стали больше интересоваться йогой
Москвичи стали больше интересоваться йогой, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:57:00+03:00
2025-08-07T16:14:00+03:00
москва
индия
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033943738_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_03bde06606b31b9ce235966b0b6b8d4b.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москвичи стали больше интересоваться йогой, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина. В августе в Москве пройдет фестиваль "День Индии". Он состоится в ландшафтном парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа и будет приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. "Но помимо "Дня Индии" мы видим неподдельный интерес москвичей также, скажем, к йоге. 21 июня ежегодно, я уже даже не скажу, сколько лет, наверное, тоже порядка десяти лет Москва отмечает День йоги... Мы видим некий тренд, некую тенденцию, то есть интерес москвичей (к йоге - ред.) становится все больше и больше. И мне даже кажется, что йогу россияне любят больше, чем в Индии", - сказала Жилина в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы уточнила, что 2024 году во всех парках Москвы были организованы бесплатные занятия по йоге, а фестиваль Organic People в Царицыно посещают более 300 тысяч человек ежегодно.
https://ria.ru/20250807/indiya-2033908109.html
https://ria.ru/20250807/festival-2033806960.html
москва
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033943738_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_5fc657cc6e3b621fa834e502f2934687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, индия, россия, общество
Москва, Индия, Россия, Общество
Москвичи стали больше интересоваться йогой

Замглавы департамента Жилина: москвичи стали больше интересоваться йогой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗамруководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры "День Индии"
Замруководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры День Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Замруководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры "День Индии"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москвичи стали больше интересоваться йогой, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина.
В августе в Москве пройдет фестиваль "День Индии". Он состоится в ландшафтном парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа и будет приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
Основатель фестиваля День Индии, президент Индийского культурно-национального центра Сита Сэмми Котвани на пресс-конференции, посвященной Х юбилейному фестивалю индийской культуры День Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Организаторы "Дня Индии" в Москве назвали главную цель фестиваля
Вчера, 13:09
"Но помимо "Дня Индии" мы видим неподдельный интерес москвичей также, скажем, к йоге. 21 июня ежегодно, я уже даже не скажу, сколько лет, наверное, тоже порядка десяти лет Москва отмечает День йоги... Мы видим некий тренд, некую тенденцию, то есть интерес москвичей (к йоге - ред.) становится все больше и больше. И мне даже кажется, что йогу россияне любят больше, чем в Индии", - сказала Жилина в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы уточнила, что 2024 году во всех парках Москвы были организованы бесплатные занятия по йоге, а фестиваль Organic People в Царицыно посещают более 300 тысяч человек ежегодно.
Участники и посетители на открытия фестиваля День Индии в ландшафтном парке Острова Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Организаторы фестиваля "День Индии" в Москве объявили программу мероприятий
Вчера, 12:00
 
МоскваИндияРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала