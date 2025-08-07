https://ria.ru/20250807/yoga-2033941815.html

Москвичи стали больше интересоваться йогой

Москвичи стали больше интересоваться йогой - РИА Новости, 07.08.2025

Москвичи стали больше интересоваться йогой

Москвичи стали больше интересоваться йогой, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T14:57:00+03:00

2025-08-07T14:57:00+03:00

2025-08-07T16:14:00+03:00

москва

индия

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033943738_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_03bde06606b31b9ce235966b0b6b8d4b.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москвичи стали больше интересоваться йогой, рассказала заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Ольга Жилина. В августе в Москве пройдет фестиваль "День Индии". Он состоится в ландшафтном парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа и будет приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений между РФ и Индией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. "Но помимо "Дня Индии" мы видим неподдельный интерес москвичей также, скажем, к йоге. 21 июня ежегодно, я уже даже не скажу, сколько лет, наверное, тоже порядка десяти лет Москва отмечает День йоги... Мы видим некий тренд, некую тенденцию, то есть интерес москвичей (к йоге - ред.) становится все больше и больше. И мне даже кажется, что йогу россияне любят больше, чем в Индии", - сказала Жилина в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы уточнила, что 2024 году во всех парках Москвы были организованы бесплатные занятия по йоге, а фестиваль Organic People в Царицыно посещают более 300 тысяч человек ежегодно.

https://ria.ru/20250807/indiya-2033908109.html

https://ria.ru/20250807/festival-2033806960.html

москва

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, индия, россия, общество