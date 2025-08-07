Рейтинг@Mail.ru
"Золотое Яблоко" внедряет "биржу труда" собственной разработки
07.08.2025
"Золотое Яблоко" внедряет "биржу труда" собственной разработки
"Золотое Яблоко" внедряет "биржу труда" собственной разработки - РИА Новости, 07.08.2025
"Золотое Яблоко" внедряет "биржу труда" собственной разработки
Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" разработала и внедряет специальную платформу на основе машинного обучения для управления графиком работы
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" разработала и внедряет специальную платформу на основе машинного обучения для управления графиком работы сотрудников магазинов, складов и контакт-центра, сообщает компания."Система имеет встроенную биржу смен: менеджер размещает предложение, а сотрудники по uber-модели могут откликаться на свободные слоты. Биржа позволяет прогнозировать покупательскую активность по часам, рассчитывать потребность в сотрудниках и планировать графики. Доступ в нее для сотрудников работает через мобильные приложения. В приложении сотрудники могут видеть свой график работы и оставлять пожелания по выходу на смену вне графика, а менеджер может использовать эти пожелания для усиления команды. Кроме того, приложение показывает сотрудникам выполнение их показателей эффективности и плана", - пояснили в компании.Платформа в будущем позволит распределять нагрузку среди 11 тысяч сотрудников. Пилотный запуск показал, что внедрение биржи смен в ретейле увеличило точность планирования рабочих смен на 10%, а эффективность работы — на 25%. В ближайшее время платформа будет внедряться в работу контакт-центра и складов компании."Наша биржа смен — это пример того, как технологии могут делать работу сотрудников удобнее, а бизнес эффективнее. Система не просто автоматизирует процессы — она помогает людям гибко выстраивать свой график работы и увеличивать доход, а компании — точнее управлять ресурсами", — приводится в сообщении комментарий сооснователя "Золотого Яблока" Ивана Кузовлева.
"Золотое Яблоко" внедряет "биржу труда" собственной разработки

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" разработала и внедряет специальную платформу на основе машинного обучения для управления графиком работы сотрудников магазинов, складов и контакт-центра, сообщает компания.
"Система имеет встроенную биржу смен: менеджер размещает предложение, а сотрудники по uber-модели могут откликаться на свободные слоты. Биржа позволяет прогнозировать покупательскую активность по часам, рассчитывать потребность в сотрудниках и планировать графики. Доступ в нее для сотрудников работает через мобильные приложения. В приложении сотрудники могут видеть свой график работы и оставлять пожелания по выходу на смену вне графика, а менеджер может использовать эти пожелания для усиления команды. Кроме того, приложение показывает сотрудникам выполнение их показателей эффективности и плана", - пояснили в компании.
Платформа в будущем позволит распределять нагрузку среди 11 тысяч сотрудников. Пилотный запуск показал, что внедрение биржи смен в ретейле увеличило точность планирования рабочих смен на 10%, а эффективность работы — на 25%. В ближайшее время платформа будет внедряться в работу контакт-центра и складов компании.
"Наша биржа смен — это пример того, как технологии могут делать работу сотрудников удобнее, а бизнес эффективнее. Система не просто автоматизирует процессы — она помогает людям гибко выстраивать свой график работы и увеличивать доход, а компании — точнее управлять ресурсами", — приводится в сообщении комментарий сооснователя "Золотого Яблока" Ивана Кузовлева.
