13:45 07.08.2025 (обновлено: 14:32 07.08.2025)
Россия и ОАЭ активно взаимодействуют на мировых площадках, заявил Путин
РФ и ОАЭ активно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. РФ и ОАЭ активно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян находится в России с официальным визитом."Мы активно взаимодействуем на самых различных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций, и совсем недавно в полномасштабном в формате присоединились к работе БРИКС, подписан договор с ЕврАзЭС, хорошие решения там приняты. По-моему, по 85% товарных позиций у нас приняты хорошие решения, обнулены многие таможенные пошлины", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, евразийский экономический союз, брикс
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Евразийский экономический союз, БРИКС
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. РФ и ОАЭ активно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян находится в России с официальным визитом.
"Мы активно взаимодействуем на самых различных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций, и совсем недавно в полномасштабном в формате присоединились к работе БРИКС, подписан договор с ЕврАзЭС, хорошие решения там приняты. По-моему, по 85% товарных позиций у нас приняты хорошие решения, обнулены многие таможенные пошлины", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. 7 августа 2025
Президент ОАЭ рассказал об объеме торговли с Россией
Россия ОАЭ Владимир Путин Мухаммед бен Заид Аль Нахайян Евразийский экономический союз БРИКС
 
 
