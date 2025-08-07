https://ria.ru/20250807/vzaimodeystvie-2033917645.html

Россия и ОАЭ активно взаимодействуют на мировых площадках, заявил Путин

РФ и ОАЭ активно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. РФ и ОАЭ активно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян находится в России с официальным визитом."Мы активно взаимодействуем на самых различных площадках, начиная с Организации Объединенных Наций, и совсем недавно в полномасштабном в формате присоединились к работе БРИКС, подписан договор с ЕврАзЭС, хорошие решения там приняты. По-моему, по 85% товарных позиций у нас приняты хорошие решения, обнулены многие таможенные пошлины", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.

