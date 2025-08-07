Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение на Камчатке пробудило "Огненное кольцо" Тихого океана
19:00 07.08.2025
Землетрясение на Камчатке пробудило "Огненное кольцо" Тихого океана
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости, Вадим Минеев. Крупнейшее землетрясение на Камчатке 30 июля привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.
Ситуация могла бы стать намного катастрофичней, если бы землетрясение спровоцировало извержения вулканов вдоль "Огненного кольца" — 40 000-километровой цепи вулканов, протянувшейся вокруг Тихого океана. Случись это, и произошел бы катаклизм планетарного масштаба.

Запустило череду извержений

О существующей прямой связи между мощным землетрясением, произошедшим на Камчатке 30 июля, и активностью вулканов рассказал член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
© МЧС РФ | Перейти в медиабанкНа Камчатке произошло мощное землетрясение
На Камчатке произошло мощное землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
На Камчатке произошло мощное землетрясение
"30 июля произошло мощное землетрясение. Практически одновременно значительно повысилась активность вулканов. Извержения мы связываем с землетрясением, которое активизировало магматические очаги и "накачало" их дополнительной энергией", — сообщилОзеров.
Наибольшую активность проявляет вулкан Ключевский, мирно дремавший с 2023 года. Сейчас же фонтанирование лавы в кратере происходит практически непрерывно, происходит вылет раскалённых фрагментов, который достигает 500 м над краем кратера.
Образовалась огромная колонна пепла, составляющая 8 км над уровнем моря. Продолжается вулканическая дрожь, которая постепенно усиливается. Ученые прогнозируют, что в ближайшие дни возможно усиление извержения с выбросами пепла на высоту до 10 километров.
© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В шаге от глобального катаклизма

Но это все цветочки, настоящая катастрофа может произойти, если подобное землетрясение спровоцирует извержение вулканов "Огненного кольца".
Дело в том, что Камчатка расположена прямо над Тихоокеанским огненным кольцом — цепью вулканов протяжённостью 40 000 километров, которая опоясывает Тихий океан.
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Огненное кольцо, состоящее из многочисленных разломов между смещающимися тектоническими плитами, является вотчиной более чем 425 вулканов, что составляет 75% всех действующих вулканических объектов на Земле, и местом частых землетрясений.
Среди которых крупнейшие вулканы мира, такие как Сент-Хеленс в США, Фудзияма в Японии и Кракатау в Зондском проливе.
Если гипотетически предположить, что эти вулканы извергнуться одновременно, то последствия будут ужасны.
Огненное кольцо проходит через 15 стран, эти извержения будут иметь чрезвычайно разрушительные последствия на местном уровне.
© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Профессор Валентин Тролль, вулканолог из Уппсальского университета, рассказал, что последствия этих комбинированных извержений могут варьироваться от "выпадения местного пепла и связанных с этим проблем с инфраструктурой до проблем с воздушным движением и долгосрочных климатических проблем из-за большого количества частиц, выбрасываемых в атмосферу".
"Если это произойдёт, что на данный момент маловероятно, то после извержений вулканическая зима может продлиться несколько лет". – сообщил профессор.

Как землетрясения влияют на извержения

Ученые уже давно говорят о связи между землетрясениями и извержениями вулканов.
Сильные землетрясения могут привести к возникновению новых отверстий, через которые в магматическую камеру попадает ещё больше магмы, или нарушать целостность газовых пузырей, а это повышает вероятность извержения.
© Фото : Noah FinneganПлато Альтиплано в центральной Южной Америке, под которым находится гигантский резервуар магмы
Плато Альтиплано в центральной Южной Америке, под которым находится гигантский резервуар магмы - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Noah Finnegan
Плато Альтиплано в центральной Южной Америке, под которым находится гигантский резервуар магмы
"Сейсмические ударные волны могут распространяться от эпицентра землетрясения на сотни и тысячи километров и, таким образом, могут вызывать колебания вулканов и вулканических систем, которые уже близки к извержению". – объясняет профессор Тролль.

Ученые успокаивают

К счастью, вероятность того, что вулканы "Огненного кольца" начнут извергаться одновременно в реальности, крайне мала.
Отчасти это связано с тем, что землетрясение должно быть колоссальной силы, чтобы вызвать извержения по всему Огненному кольцу. Ведь "Огненное кольцо" — это огромная территория, а последствия землетрясения носят локальный характер и распространяются примерно на 100 км.
© Фото : USGS VolcanoesИзвержение вулкана Килауэа на Гавайях. 25 мая 2025
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. 25 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : USGS Volcanoes
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях. 25 мая 2025
Не могло спровоцировать глобальный катаклизм и землетрясение на Камчатке.
Как рассказала профессор Лиза Макнил, эксперт по тектонике плит из Университета Саутгемптона: "За последние 20 лет по всему миру произошло несколько крупных землетрясений, и они не вызвали широкомасштабных извержений вулканов. В среднем землетрясение такой же силы, как на Камчатке, или сильнее происходит примерно раз в 10 лет, и даже если мы обратимся к событиям, произошедшим несколько сотен лет назад, мы не найдём масштабных извержений вулканов".
Что же, будем надеяться, что самые драматические сценарии, такие как одновременное извержение всех вулканов "Огненного кольца", никогда не произойдут в действительности.
 
