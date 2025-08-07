https://ria.ru/20250807/vsu-2034035056.html
ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские войска в четверг обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в восьми районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2025
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в восьми районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как рассказал глава области, в селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик. "В Белгородском районе в посёлке Малиновка от удара FPV-дрона на территории частного домовладения в двух надворных постройках выбиты окна и посечён навес. В селе Лозовое дрон нанёс удар по надворной постройке — здание уничтожено огнём. В хуторе Церковный дрон ударил по автомобилю на территории сельхозпредприятия... В Борисовском районе в селе Байцуры в результате обстрела пробита крыша коммерческого объекта. Село Илёк-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе дроны атаковали села Косилово, Глотово, Головчино и Мокрая Орловка, повредив три частных дома, два коммерческих объекта, три легковых автомобиля и спецтехнику. В Валуйском округе, по данным главы области, хутор Леоновка четырежды атакован дронами, десять беспилотников атаковали посёлок Уразово. "Легковой автомобиль в селе Коновалово Волоконовского района атакован FPV-дроном — у транспортного средства выбиты стёкла и повреждён кузов. В Губкинском округе в селе Никаноровка в результате атаки БПЛА на территории сельхозпредприятия повреждено одно из помещений. Два сельхозпредприятия в селе Белянка Шебекинского округа атакованы дронами", - заявил губернатор.
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли и атаковали дронами 15 населенных пунктов в восьми районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как рассказал глава области, в селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик.
"В Белгородском районе
в посёлке Малиновка от удара FPV-дрона на территории частного домовладения в двух надворных постройках выбиты окна и посечён навес. В селе Лозовое дрон нанёс удар по надворной постройке — здание уничтожено огнём. В хуторе Церковный дрон ударил по автомобилю на территории сельхозпредприятия... В Борисовском районе в селе Байцуры в результате обстрела пробита крыша коммерческого объекта. Село Илёк-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу", - написал Гладков
в Telegram-канале
.
Он добавил, что в Грайворонском округе дроны атаковали села Косилово, Глотово, Головчино и Мокрая Орловка, повредив три частных дома, два коммерческих объекта, три легковых автомобиля и спецтехнику. В Валуйском округе, по данным главы области, хутор Леоновка четырежды атакован дронами, десять беспилотников атаковали посёлок Уразово.
"Легковой автомобиль в селе Коновалово Волоконовского района атакован FPV-дроном — у транспортного средства выбиты стёкла и повреждён кузов. В Губкинском округе в селе Никаноровка в результате атаки БПЛА на территории сельхозпредприятия повреждено одно из помещений. Два сельхозпредприятия в селе Белянка Шебекинского округа атакованы дронами", - заявил губернатор.