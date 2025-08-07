Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 07.08.2025 (обновлено: 21:28 07.08.2025)
В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок
Двенадцатилетний мальчик пострадал от сдетонировавшего рядом беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2025
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пострадал от сдетонировавшего рядом беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик. У него минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок

В Белгородской области 12-летний мальчик пострадал от сдетонировавшего дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пострадал от сдетонировавшего рядом беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик. У него минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
При атаке украинского дрона пострадал боец белгородского "Орлана"
2 августа, 14:38
 
