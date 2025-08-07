https://ria.ru/20250807/vsu-2034032194.html

В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок

В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок - РИА Новости, 07.08.2025

В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок

Двенадцатилетний мальчик пострадал от сдетонировавшего рядом беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T21:18:00+03:00

2025-08-07T21:18:00+03:00

2025-08-07T21:28:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пострадал от сдетонировавшего рядом беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик. У него минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250802/ataka-2032990016.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков