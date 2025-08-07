https://ria.ru/20250807/vsu-2034032194.html
В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок
В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок - РИА Новости, 07.08.2025
В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадал ребенок
Двенадцатилетний мальчик пострадал от сдетонировавшего рядом беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T21:18:00+03:00
2025-08-07T21:18:00+03:00
2025-08-07T21:28:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пострадал от сдетонировавшего рядом беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Головчино Грайворонского округа от сдетонировавшего рядом беспилотника пострадал 12-летний мальчик. У него минно-взрывная травма и баротравма. Бригада скорой помощи доставила в детскую областную клиническую больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
белгородская область
Новости
ru-RU
