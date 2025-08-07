https://ria.ru/20250807/vsu-2033981295.html
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области, в городе прозвучало не менее семи взрывов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее семи взрывов, работают дроны-разведчики противника. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор призвал жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
